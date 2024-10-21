Украинцы получат третью платежку за газ — Finance.ua

Украинцы получат третью платежку за газ Сегодня 12:04 — Личные финансы

Украинцы получат третью платежку за газ

Осенью 2024 года украинцам начали присылать «третью платежку» за природный газ. Она касается оплаты новой коммунальной услуги по техническому обслуживанию внутридомовых систем.

Об этом говорится в материале Gazpravda

Кто должен платить за газ по третьей платежке

Согласно новым правилам, в этом году жители многоквартирных домов должны были выбрать сертифицированную компанию, которая должна провести проверку газовых труб в здании. В случае отсутствия решения относительно компании, техническое освидетельствование осуществят специалисты филиала «Газсетей».

Соответствующий технический осмотр должен производиться:

если газовые сети в доме эксплуатируются более 25 лет — раз в три года;

если меньше 25 лет — сумма уплачивается на пять лет.

Суммы в новой платежке будут зависеть от следующих факторов:

количества квартир в доме;

состояния сетей и газового оборудования;

региона, где находится жилье.

В частности, за проверку газовых труб в городе Ровно жителям многоэтажки нужно оплатить около 100 гривен, в Харькове — до 430 гривен.

Гражданам пришлют квитанцию, а они в течение полугодия могут оплатить эту сумму. Плату можно разбить на две части.

Что входит в выполнение работ газовщиков

Ответственность за состояние внутренних сетей домов возложена на их владельцев. Если часть потребителей подписала договоры со специализированными организациями, то остальные этого не делали. Проверку сделают специалисты филиала «Газсети».

Во время техобслуживания будут проверять:

на герметичность соединения газопроводов и газового оборудования;

плотность газопроводов;

покраску и крепление газопровода;

наличие футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции дома.

График осуществления техосмотра и стоимость работ за услугу обнародован на портале филиала «Газсети».

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