Тарифи на газ та електроенергію в Україні: скільки доведеться платити в жовтні — Finance.ua
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Тарифи на газ та електроенергію в Україні: скільки доведеться платити в жовтні

Енергетика
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Тарифи на газ та електроенергію в Україні: скільки доведеться платити в жовтні
Тарифи на газ та електроенергію в Україні: скільки доведеться платити в жовтні
В Україні тарифи на газ та електроенергію для більшості українців з 1 жовтня не зміняться. При тому за кожну кВт*год доведеться платити менше тим, хто має електричне опалення.
Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. Зазначимо, загальний тариф на електроенергію складає 4,32 грн за кВт*год, а на газ — 7,96 грн.

Скільки коштуватиме електроенергія та для кого зміниться тариф

Тариф на електроенергію з 1 жовтня знизиться з 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*год, але лише для однієї категорії споживачів. Йдеться про тих українців, які користуються електричним опаленням (мають проєкт, електричний котел).
Про це йдеться в постанові КМУ № 632. Зазначимо, загальний тариф на електроенергію становить 4,32 грн. Однак якщо у вас електричне опалення (з затвердженим проєктом, а не просто електричний обігрівач), то ви можете платити за перші 2 тис. кВт*год на місяць по тарифу 2,64 грн/кВт*год.
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Варто зазначити, що такий тариф для українців діє тільки в опалювальний період: з 1 жовтня до 30 квітня. Тобто з наступного місяця і до травня. Навіть якщо в жовтні ви не будете користуватись опаленням, ви отримаєте право на пільговий тариф.

Скільки коштуватиме газ

В Україні до кінця квітня наступного року вартість газу для населення не зміниться. Однак кількість компаній, що постачають паливо побутовим споживачам, у вересні скоротилася. Тож з 1 жовтня діятимуть менше пропозицій.
Про це повідомляє видання ГазПравда. Кабінет міністрів офіційно продовжив дію спецобов’язків (ПСО) щодо постачання газу. Згідно з рішенням уряду, до кінця наступного опалювального сезону, тобто 30 квітня 2025 року, ціни на газ для споживачів гарантовано не зміняться. Йдеться, зокрема, про побутових споживачів, тобто населення, а також виробників тепла, електрики та операторів газорозподільних систем.
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Залежно від категорії споживачів, вартість «блакитного палива» від Нафтогазу коливатиметься від 7 грн 42 коп до 16 грн 50 коп за кубометр. Для населення ж газ і надалі коштуватиме 7,96 грн за куб.
Тим часом у вересні ринок газу для побутових споживачів залишили одразу три компанії: Полтавагаз Збут, ЕруЛюдям та АсканіяЕнерджі.
Таким чином, станом на 30 вересня на ринку залишилося 9 постачальників. Вартість кубометра газу для населення в жовтні, залежно від газопостачальної компанії, коливається від 7,96 до 9,99 грн.
За матеріалами:
Обозреватель
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