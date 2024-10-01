Нацкомісія схвалила підвищення максимальних цін на електроенергію — Finance.ua

Нацкомісія схвалила підвищення максимальних цін на електроенергію Сьогодні 16:03 — Енергетика

Нацкомісія схвалила підвищення максимальних цін на електроенергію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 1 жовтня схвалила проєкт постанови «Про граничні ціни на ринку „на добу наперед“, внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку».

Максимальні ціни на ринку «на добу вперед» та «внутрішньодобовому ринку» запропонували підвищити з 31 жовтня до таких рівнів:

з 00:00 до 07:00 — 5 600,00 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 6 900,00 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 — 9 000,00 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна — 10,00 грн/МВт·год.

Запропоновані максимальні ціни на «балансуючому ринку»:

з 00:00 до 07:00- 6 600,00 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 8 250,00 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 — 10 000,00 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт·год.

Причина перегляду граничних цін, згідно з поясненням НКРЕКП, полягає в необхідності забезпечити умови для комерційного імпорту електроенергії з країн Європи з метою покриття можливого дефіциту потужності в осінньо-зимовий період під час російських атак на енергосистему.

Рішення не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення, запевнили в НКРЕКП.

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Перегляд «прайс-кепів» дозволить підвищити ліквідність на ринку електроенергії, що дасть можливість генеруючим компаніям отримати кошти на проведення ремонтних робіт та відновлення обладнання через постійні російські обстріли, йдеться в обґрунтуванні до проєкту постанови НКРЕКП.

У квітні цього року регулятор планував скасувати так звані «прайс-кепи» на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку. Але від цієї пропозиції відмовилися, натомість з 1 червня Нацкомісія підвищила граничні ціни.

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