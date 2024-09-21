В Україні за рік зросла вартість комуналки: які послуги подорожчали найбільше — Finance.ua

В Україні за рік зросла вартість комуналки: які послуги подорожчали найбільше Сьогодні 08:10 — Особисті фінанси

В Україні за рік зросла вартість комуналки: які послуги подорожчали найбільше

В Україні за рік, з серпня 2023-го до серпня 2024-го, тарифи на житлово-комунальні послуги зросли на 18,5%.

Про це йдеться у матеріалах Державної служби статистики.

Які тарифи зросли найбільше

Зокрема, найбільше підвищились ціни на електроенергію — на 63,6%.

Окрім електрики, подорожчали:

на 9% — послуга з управління багатоквартирними будинками;

на 5,4% — прибирання побутових відходів;

на 3,8% — утримання та ремонт житла.

Водночас, комунальні тарифи на деякі послуги залишилися на колишньому рівні. Йдеться про:

водопостачання;

каналізацію;

природний газ;

гаряча воду, опалення.

Джерело: Держстат

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