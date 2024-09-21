В Україні за рік зросла вартість комуналки: які послуги подорожчали найбільше — Finance.ua

В Україні за рік зросла вартість комуналки: які послуги подорожчали найбільше
В Україні за рік, з серпня 2023-го до серпня 2024-го, тарифи на житлово-комунальні послуги зросли на 18,5%.
Про це йдеться у матеріалах Державної служби статистики.
Які тарифи зросли найбільше
Зокрема, найбільше підвищились ціни на електроенергію — на 63,6%.
Окрім електрики, подорожчали:
- на 9% — послуга з управління багатоквартирними будинками;
- на 5,4% — прибирання побутових відходів;
- на 3,8% — утримання та ремонт житла.
Водночас, комунальні тарифи на деякі послуги залишилися на колишньому рівні. Йдеться про:
- водопостачання;
- каналізацію;
- природний газ;
- гаряча воду, опалення.
Нагадаємо, щоб заощаджувати на електричній енергії, потрібно встановити диференційований лічильник (двозонний чи тризонний) та змінити тариф. Це дозволить за спожиту вночі енергію сплачувати до 50% менше.
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