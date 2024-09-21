В Україні за рік зросла вартість комуналки: які послуги подорожчали найбільше — Finance.ua
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В Україні за рік зросла вартість комуналки: які послуги подорожчали найбільше

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В Україні за рік зросла вартість комуналки: які послуги подорожчали найбільше
В Україні за рік зросла вартість комуналки: які послуги подорожчали найбільше
В Україні за рік, з серпня 2023-го до серпня 2024-го, тарифи на житлово-комунальні послуги зросли на 18,5%.
Про це йдеться у матеріалах Державної служби статистики.

Які тарифи зросли найбільше

Зокрема, найбільше підвищились ціни на електроенергію — на 63,6%.
Окрім електрики, подорожчали:
  • на 9% — послуга з управління багатоквартирними будинками;
  • на 5,4% — прибирання побутових відходів;
  • на 3,8% — утримання та ремонт житла.
Водночас, комунальні тарифи на деякі послуги залишилися на колишньому рівні. Йдеться про:
  • водопостачання;
  • каналізацію;
  • природний газ;
  • гаряча воду, опалення.
Джерело: Держстат
Джерело: Держстат
Нагадаємо, щоб заощаджувати на електричній енергії, потрібно встановити диференційований лічильник (двозонний чи тризонний) та змінити тариф. Це дозволить за спожиту вночі енергію сплачувати до 50% менше.
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За матеріалами:
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