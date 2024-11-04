В Украине достаточно газа для прохождения осенне-зимнего периода — глава Минэнерго — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине достаточно газа для прохождения осенне-зимнего периода — глава Минэнерго

Энергетика
18
В Украине достаточно газа для прохождения осенне-зимнего периода — глава Минэнерго
В Украине достаточно газа для прохождения осенне-зимнего периода — глава Минэнерго
Украине хватит природного газа для прохождения осенне-зимнего периода 2024/2025 гг. с учетом потребления объектами электроэнергетики, считает министр энергетики Герман Галущенко.
«Нам хватит газа для прохождения отопительного сезона. Более того, нам хватит газа с учетом увеличения его потребления на объектах генерации», — сказал министр во время часа вопросов правительству в парламенте.
Читайте также
Он также подчеркнул, что у Украины на отопительный сезон имеются все соответствующие договоренности о возможности импорта газа «в необходимом объеме, если этого потребует система».
Как сообщалось со ссылкой на председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышева в начале октября, Украина войдет в отопительный сезон 2024/2025 гг., который, по прогнозам, должен начаться 1 ноября, с запасами газа выше 13 млрд куб. м. По его словам, цель — 13,2 млрд куб м.
К тому времени в ПХГ было 12,6 млрд куб. м.
Читайте также
В то же время Чернышев уточнил, что на 1 ноября закупка газа в режиме «таможенный склад» (ТС), осуществляемая в качестве резерва за счет кредита ЕБРР, будет составлять «в пределах 500−600 млн куб. м».
Несколько дней назад Чернышев в Фейсбуке написал, что во время отопительного сезона 2023/2024 гг. Украина использовала 6,7 млрд куб. м газа из ПХГ. В этом сезоне рассчитывает примерно на такие же показатели.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.