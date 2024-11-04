В Украине достаточно газа для прохождения осенне-зимнего периода — глава Минэнерго Сегодня 09:45 — Энергетика

В Украине достаточно газа для прохождения осенне-зимнего периода — глава Минэнерго

Украине хватит природного газа для прохождения осенне-зимнего периода 2024/2025 гг. с учетом потребления объектами электроэнергетики, считает министр энергетики Герман Галущенко.

«Нам хватит газа для прохождения отопительного сезона. Более того, нам хватит газа с учетом увеличения его потребления на объектах генерации», — сказал министр во время часа вопросов правительству в парламенте.

Он также подчеркнул, что у Украины на отопительный сезон имеются все соответствующие договоренности о возможности импорта газа «в необходимом объеме, если этого потребует система».

Как сообщалось со ссылкой на председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышева в начале октября, Украина войдет в отопительный сезон 2024/2025 гг., который, по прогнозам, должен начаться 1 ноября, с запасами газа выше 13 млрд куб. м. По его словам, цель — 13,2 млрд куб м.

К тому времени в ПХГ было 12,6 млрд куб. м.

В то же время Чернышев уточнил, что на 1 ноября закупка газа в режиме «таможенный склад» (ТС), осуществляемая в качестве резерва за счет кредита ЕБРР, будет составлять «в пределах 500−600 млн куб. м».

Несколько дней назад Чернышев в Фейсбуке написал, что во время отопительного сезона 2023/2024 гг. Украина использовала 6,7 млрд куб. м газа из ПХГ. В этом сезоне рассчитывает примерно на такие же показатели.

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