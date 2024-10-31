Украина имеет перспективу стать газовым хабом Восточной Европы, — Минэнерго — Finance.ua
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Украина имеет перспективу стать газовым хабом Восточной Европы, — Минэнерго

Энергетика
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Украина имеет перспективу стать газовым хабом Восточной Европы, — Минэнерго
Украина имеет перспективу стать газовым хабом Восточной Европы, — Минэнерго
Украина продолжает увеличивать газодобычу, несмотря на вызовы полномасштабной войны. Это будет способствовать успешному прохождению отопительного сезона.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник.
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«Наличие достаточного количества голубого топлива собственной добычи повышает возможности для стабильного прохождения отопительного периода. Кроме того, наращивание собственной добычи газа является ключевым фактором для уменьшения зависимости Украины от мировых рынков. Более того, Украина имеет реальную перспективу стать газовым хабом Восточной Европы», — сказал он.
Чиновник отметил, что наращивание газодобычи стало возможным благодаря модернизации оборудования, внедрению новых технологий и усилению защиты газодобывающих объектов. Также правительство вводит новые законодательные инициативы по поддержке отрасли и привлекает инвестиции.
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«С начала полномасштабного вторжения в 2022 году газодобывающая отрасль столкнулась с многочисленными вызовами, среди которых остановка работ на многих месторождениях на востоке страны из-за боевых действий. Однако война не только создала сложные условия для добычи, но и стимулировала важные реформы и инвестиции, энергетической безопасности государства», — резюмировал Колесник.
По материалам:
Espreso.tv
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