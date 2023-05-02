Украина — энергетический хаб Европы: правительство одобрило Энергетическую стратегию до 2050 года
Кабинет Министров Украины по представлению Министерства энергетики одобрил Энергетическую стратегию Украины до 2050 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
«Документ отражает цели Европейского зеленого курса и основывается на принципах комплексного подхода к формированию и реализации политики в сфере энергетики, созданию условий для устойчивого развития экономики Украины», — говорится в сообщении.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что соответствующие цели будут достигаться путем развития современного и безопасного атомного поколения, возобновляемых источников энергии, модернизации и автоматизации систем передачи и распределения.
В Стратегии, в частности, учтены:
- Последствия полномасштабной войны Российской Федерации против Украины, усиление роли энергетической безопасности и укрепление устойчивости энергосистемы.
- Результаты присоединения ОЭС Украины к европейской сети операторов системе передачи электроэнергии (ENTSO-E) и углубление интеграции энергетической системы Украины в общеевропейскую.
- Наличие новейших технологий (в частности, производство и использование водорода в энергетических целях, малые модульные ядерные реакторы, установки хранения энергии), технические изменения в энергетическом секторе, мировые тренды и инновационные решения, требования к экологической безопасности в соответствии с нормами ЕС и принятым обязательством Украины.
- Международные обязательства Украины по энергоэффективности и использованию ВИЭ, уменьшение выбросов парниковых газов.
- Децентрализация генерации электроэнергии на всей территории страны для улучшения устойчивости и надежности энергообеспечения.
Стратегия предполагает достижение Украиной углеродной нейтральности энергетического сектора к 2050 году.
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