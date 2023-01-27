В Польше открыли хаб энергетической помощи Украине — Finance.ua

В Польше открыли хаб энергетической помощи Украине Сегодня 12:26

В Польше открыли новый энергетический хаб rescEU. Он станет логистическим центром по доставке экстренной энергетической помощи Украине на фоне российских ударов по украинской энергоструктуре.

Как сообщает Европейская служба внешних дел, открыли хаб комиссар по кризисному менеджменту ЕС Янез Ленарчич и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Отмечается, что этот энергетический хаб позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь Украине, а затраты на ее транспортировку будут полностью финансироваться ЕС.

«Хаб rescEU будет использоваться для доставки в Украину электрогенераторов с целью поддержки поставок электроэнергии на фоне атак россии по украинской энергоинфраструктуре», — говорится в сообщении.

Чтобы наполнить логистический центр генераторами ЕС, выделил Польше 114 млн евро. Известно, что на первом этапе в Украину отправят 1000 новых генераторов.

«Открывая новый энергетический центр rescEU для других доноров, мы можем помочь увеличить энергетические пожертвования для Украины в худшие ее времена. Я хочу поблагодарить Польшу за активизацию и лидерство. С первого дня войны мы работали рука об руку с польскими властями, чтобы обеспечить быструю и организованную доставку жизненно необходимой помощи со всей Европы в Украину», — подчеркнул Ленарчич.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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