Введение графиков отключения света: в «Центрэнерго» прокомментировали ситуацию — Finance.ua

Введение графиков отключения света: в «Центрэнерго» прокомментировали ситуацию Сегодня 16:03 — Энергетика

Введение графиков отключения света: в «Центрэнерго» прокомментировали ситуацию

Со следующей недели могут возобновиться отключения света из-за похолодания. В энергосистеме уже наблюдается ощутимый рост потребления.

Об этом сообщил член наблюдательного совета «Центрэнерго» Владимир Величко в комментарии «Интерфакс-Украина».

Читайте также В «Укрэнерго» прогнозируют самую тяжелую за последние три года зиму

По его словам, со следующей недели синоптики прогнозируют понижение температуры во всех регионах Украины. Из-за похолодания в энергосистеме будет возникать дефицит мощностей, поэтому энергетики вынуждены будут применить аварийную помощь от операторов соседних стран.

«Но до применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае, если НЭК „Укрэнерго“ не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений», — подчеркнул Величко.

Читайте также Украина договорилась об увеличении возможности импорта электричества из ЕС зимой

Он также добавил, что после снижения суточной средней температуры в октябре энергосистема уже наблюдает ощутимый рост потребления, а его пик сместился с 20:00 на 19:10.

В то же время Величко акцентировал, что из-за снижения температуры вырастет потребление и в европейских странах, что повлияет на возможности коммерческого импорта электроэнергии.

Читайте также Зимний дефицит энергогенерирующих мощностей оценивают в 3−4 ГВт

«В настоящее время энергорегулятор НКРЭКУ начал процедуру пересмотра прайс-кепов в сторону увеличения, что поддерживает основная масса участников энергорынка, а некоторые вообще предлагают их отменить. Для потребителей это болезненная тема, но необходимо понимать, что без повышения прайс-кепов, коммерческий импорт электроэнергии будет недоступен, особенно в периоды резкого похолодания.

Реакция «Центрэнерго»

Позже в «Центрэнерго» заявили , что предположение о возможном возобновлении в ближайшее время графиков отключений электроэнергии из-за снижения температуры воздуха ПАО «Центрэнерго» — это личное мнение независимого члена наблюдательного совета Владимира Величко.

«Председатель Наблюдательного совета компании Андрей Гота и генеральный директор Евгений Гаркавый заявляют, что определение графиков аварийных отключений — это исключительная компетенция НЭК «Укрэнерго», — говорится в заявлении.

Читайте также Ближайшие заморозки не приведут к отключениям света — Минэнерго

Там отметили, что ситуация в энергосистеме стабильная, а энергетики Центрэнерго сделали все возможное, чтобы обеспечить работу оборудования в осенне-зимний период.

Компания также подчеркнула, что ее юридическая служба «рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы с просьбой проверить цель и обстоятельства, вызвавшие публикацию ложной информации во время активной фазы осенне-зимнего периода».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.