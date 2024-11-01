Введение графиков отключения света: в «Центрэнерго» прокомментировали ситуацию — Finance.ua

Введение графиков отключения света: в «Центрэнерго» прокомментировали ситуацию
Со следующей недели могут возобновиться отключения света из-за похолодания. В энергосистеме уже наблюдается ощутимый рост потребления.
Об этом сообщил член наблюдательного совета «Центрэнерго» Владимир Величко в комментарии «Интерфакс-Украина».
По его словам, со следующей недели синоптики прогнозируют понижение температуры во всех регионах Украины. Из-за похолодания в энергосистеме будет возникать дефицит мощностей, поэтому энергетики вынуждены будут применить аварийную помощь от операторов соседних стран.
«Но до применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае, если НЭК „Укрэнерго“ не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений», — подчеркнул Величко.
Он также добавил, что после снижения суточной средней температуры в октябре энергосистема уже наблюдает ощутимый рост потребления, а его пик сместился с 20:00 на 19:10.
В то же время Величко акцентировал, что из-за снижения температуры вырастет потребление и в европейских странах, что повлияет на возможности коммерческого импорта электроэнергии.
«В настоящее время энергорегулятор НКРЭКУ начал процедуру пересмотра прайс-кепов в сторону увеличения, что поддерживает основная масса участников энергорынка, а некоторые вообще предлагают их отменить. Для потребителей это болезненная тема, но необходимо понимать, что без повышения прайс-кепов, коммерческий импорт электроэнергии будет недоступен, особенно в периоды резкого похолодания.
Реакция «Центрэнерго»
Позже в «Центрэнерго» заявили, что предположение о возможном возобновлении в ближайшее время графиков отключений электроэнергии из-за снижения температуры воздуха ПАО «Центрэнерго» — это личное мнение независимого члена наблюдательного совета Владимира Величко.
«Председатель Наблюдательного совета компании Андрей Гота и генеральный директор Евгений Гаркавый заявляют, что определение графиков аварийных отключений — это исключительная компетенция НЭК «Укрэнерго», — говорится в заявлении.
Там отметили, что ситуация в энергосистеме стабильная, а энергетики Центрэнерго сделали все возможное, чтобы обеспечить работу оборудования в осенне-зимний период.
Компания также подчеркнула, что ее юридическая служба «рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы с просьбой проверить цель и обстоятельства, вызвавшие публикацию ложной информации во время активной фазы осенне-зимнего периода».
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