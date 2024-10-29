Украина договорилась об увеличении возможности импорта электричества из ЕС зимой — Finance.ua
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Украина договорилась об увеличении возможности импорта электричества из ЕС зимой

Энергетика
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Украина договорилась об увеличении возможности импорта электричества из ЕС зимой
Украина договорилась об увеличении возможности импорта электричества из ЕС зимой
С декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из ЕС вырастет до 2,1 ГВт. Украина также получит дополнительные 250 МВт гарантированной мощности аварийной помощи.
Отмечается, что необходимость принятия важного для Украины решения об увеличении пропускной способности импорта обсуждалась на встрече Президента Украины Владимира Зеленского с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен в сентябре в Киеве.
Также, как сообщается, у Украины дополнительно будет возможность на гарантированные 250 МВт мощности перетоков из ЕС в режиме аварийной помощи.
Потребление электроэнергии в Украине снизилось из-за солнечной погоды в большинстве областей, но в утренние и вечерние часы в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.
По материалам:
УНН
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