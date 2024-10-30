В «Укрэнерго» прогнозируют самую тяжелую за последние три года зиму — Finance.ua

В «Укрэнерго» прогнозируют самую тяжелую за последние три года зиму Сегодня 10:15 — Энергетика

В «Укрэнерго» прогнозируют самую тяжелую за последние три года зиму

По словам исполняющего обязанности главы «Укрэнерго» Алексея Брехта, зима 2024−2025 будет одной из самых тяжелых за предыдущие три года.

Об этом он рассказал в интервью Общественному

Чиновник отметил, что в «Укрэнерго» готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения этой зимы.

Читайте также Украина договорилась об увеличении возможности импорта электричества из ЕС зимой

«Три варианта, которые в том числе учитывают самый плохой сценарий — продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации и так далее», — заявил Брехт.

Он напомнил, что весной из-за обстрелов рф Украина потеряла 9 ГВт генерирующей мощности, что равно летнему потреблению электроэнергии Нидерландами, или ночному потреблению электроэнергии Украиной летом.

По словам Брехта, это «значительная потеря», «Укрэнерго» планирует восстановить эти мощности.

Читайте также Зимний дефицит энергогенерирующих мощностей оценивают в 3−4 ГВт

Худший сценарий прохождения рассматриваемой зимы — продолжение массированных атак россии по объектам генерации.

«При этом сценарии, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов», — добавил он.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.