В «Укрэнерго» прогнозируют самую тяжелую за последние три года зиму — Finance.ua
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В «Укрэнерго» прогнозируют самую тяжелую за последние три года зиму

Энергетика
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В «Укрэнерго» прогнозируют самую тяжелую за последние три года зиму
В «Укрэнерго» прогнозируют самую тяжелую за последние три года зиму
По словам исполняющего обязанности главы «Укрэнерго» Алексея Брехта, зима 2024−2025 будет одной из самых тяжелых за предыдущие три года.
Об этом он рассказал в интервью Общественному.
Чиновник отметил, что в «Укрэнерго» готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения этой зимы.
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«Три варианта, которые в том числе учитывают самый плохой сценарий — продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации и так далее», — заявил Брехт.
Он напомнил, что весной из-за обстрелов рф Украина потеряла 9 ГВт генерирующей мощности, что равно летнему потреблению электроэнергии Нидерландами, или ночному потреблению электроэнергии Украиной летом.
По словам Брехта, это «значительная потеря», «Укрэнерго» планирует восстановить эти мощности.
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Худший сценарий прохождения рассматриваемой зимы — продолжение массированных атак россии по объектам генерации.
«При этом сценарии, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов», — добавил он.
По материалам:
Економічна Правда
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