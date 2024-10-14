Ближайшие заморозки не приведут к отключениям света — Минэнерго Сегодня 14:30 — Энергетика

Ближайшие заморозки не приведут к отключениям света — Минэнерго

Энергосистема на сегодняшний день работает стабильно, а прогнозируемые заморозки не будут длительными, поэтому применение графиков отключений электроэнергии не прогнозируется.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос, вернутся ли графики отключений из-за вероятных заморозков в некоторых регионах на следующей неделе, Колесник ответил, что нет.

«Энергосистема на сегодня работает стабильно, а прогнозируемые заморозки не будут длительными. Хочется отметить, что отопительный сезон начинается по решению местных органов власти, когда температура ниже +8 градусов более трех суток. На энергосистему влияют именно затяжные снижения температур, поскольку это приводит к системному увеличению потребления, что, по сути, влияет на работу энергосистемы», — сказал Колесник.

Он отметил, что уже проведен необходимый комплекс мероприятий, в частности, с опережением графиков приняты все технические меры по подготовке функционирования объектов атомной генерации.

«Уже 9 блоков есть в энергосистеме, которая добавляет нам мощности, добавляет возможности покрывать увеличенный спрос на электрическую энергию», — добавил Колесник.

УНН По материалам:

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