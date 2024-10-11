В Украине завершился ремонт всех подконтрольных Украине энергоблоков, — Минэнерго — Finance.ua
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В Украине завершился ремонт всех подконтрольных Украине энергоблоков, — Минэнерго

Энергетика
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В Украине завершился ремонт всех подконтрольных Украине энергоблоков, — Минэнерго
В Украине завершился ремонт всех подконтрольных Украине энергоблоков, — Минэнерго
В Украине вывели из планово-предупредительного ремонта еще один энергоблок одной из АЭС и завершили ремонтную кампанию.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
«Энергоатом» вывел из планово-предупредительного ремонта еще один энергоблок одной из АЭС.
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«Энергоатом» успешно завершил ремонтную кампанию 2024 года и подготовил к работе в зимний период все 9 энергоблоков, подконтрольных Украине", — говорится в сообщении.
Отмечается, что энергосистема остается сбалансированной. Однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, что затрудняет ее работу.
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В Минэнерго призвали экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления, особенно в вечерний период нагрузки с 17:00 до 22:00.
По материалам:
Finance.ua
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