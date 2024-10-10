россия снижает долю доходов бюджета от нефти и газа — Finance.ua
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россия снижает долю доходов бюджета от нефти и газа

Энергетика
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россия сокращает долю доходов бюджета, поступающих от добычи нефти и газа, и планирует снизить зависимость от этих ресурсов на уровне 23% к 2027 году.
Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью, пишет Reuters.
По словам Силуанова, доля доходов российского бюджета от нефти и газа несколько лет назад составила 35%-40%, однако к 2025 году этот показатель должен снизиться до 27%, а к 2027 году — до 23%. Министр также отметил, что россия стремится уменьшить зависимость от нестабильных доходов в пользу развития внутренней экономики.
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Также Силуанов прокомментировал новые правила регулирования криптовалют в россии, отметив, что их цель состоит не в получении доходов, а в облегчении внешнеторговых операций. Он подчеркнул, что это важно во избежание санкций, введенных после вторжения россии в Украину.
Как пишет агентство, криптовалютное законодательство, подписанное главой кремля владимиром путиным, вступит в силу с 1 ноября, и компании, занимающиеся майнингом криптовалют, будут внесены в специальный реестр Министерства финансов.
По материалам:
suspilne.media
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