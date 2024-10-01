россия транспортирует нефть через Финский залив на танкерах, непригодных для выхода в море — Finance.ua
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россия транспортирует нефть через Финский залив на танкерах, непригодных для выхода в море

Энергетика
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российский теневой флот транспортирует нефть через Финский залив на танкерах, непригодных для выхода в море.
Об этом сообщает Yle.
Журналисты выяснили, что с января по май 2024 года через Финский залив прошло около 600 танкеров с российской нефтью. Почти половина из них, 283, принадлежали к теневому флоту.
Многие из них за этот период несколько раз посещали российские нефтяные порты.
Расследование также показывает, что весной нефтяной танкер из черного списка проходил через Финский залив каждые две недели.
Сообщается, что если судно попадает в черный список, это означает, что оно находится в плохом состоянии или имеет серьезные недостатки, что ему запрещено эксплуатироваться.
Вписать судно в черный список может независимая организация морской инспекции Paris Mou.
Кроме того, что многие нефтяные танкеры имеют некачественную страховку, они также могут быть старыми. Почти 7 из 10 нефтяных танкеров, курсирующих по Финскому заливу, имеют возраст 15 лет и старше.
Остановить движение танкеров, которые забирают российскую нефть в российских нефтяных гаванях Усть-Луга и Приморска в дальнем конце Финского залива, сложно.
Вмешаться может только государство флага или государство порта, если судно заходит в гавань. Нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть, избегают портов Балтийского моря.
По материалам:
Економічна Правда
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