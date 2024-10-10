Галущенко рассказал, что спасет генерацию Украины от разрушений — Finance.ua

Галущенко рассказал, что спасет генерацию Украины от разрушений Сегодня 20:34 — Энергетика

Галущенко рассказал, что спасет генерацию Украины от разрушений

Основной защитой энергетических объектов Украины от ракетных ударов будет не пассивная защита специальными средствами и сооружениями, а активная защита системами противовоздушной обороны.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на форуме «Энергия Бизнеса» в Киеве.

Он отметил, что подтверждением этому может быть массированный обстрел 26 августа, когда россияне использовали против Украины самые современные виды оружия. При таких обстрелах с использованием ракет пассивная защита не дает результата, отметил он.

«Единственное решение, которое дает 100% гарантию (защиты объекта — ред.), если можно так сказать, — это системы ПВО и возможность сбивать такое вооружение. Поэтому усиление ПВО — это ответ на все вопросы», — сказал министр.

При этом он считает, что к строительству защитных сооружений третьего уровня (от ракет — ред.) для энергообъектов нужно подходить избирательно в зависимости от сроков строительства. «Если мы видим, что есть возможность в течение следующего года достроить такие объекты, это следует делать. Если видим, что объект завершается в 2026, 2027 году — думаю, на этом стоит остановиться», — сказал Галущенко.

Напомним, в Украине активно реализуются только первый и второй уровни защиты.

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