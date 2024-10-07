В ДТЭК объяснили, зачем ремонтируют разрушенные ТЭС, если можно построить новые — Finance.ua
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В ДТЭК объяснили, зачем ремонтируют разрушенные ТЭС, если можно построить новые

Энергетика
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В ДТЭК объяснили, зачем ремонтируют разрушенные ТЭС, если можно построить новые
В ДТЭК объяснили, зачем ремонтируют разрушенные ТЭС, если можно построить новые
Строительство новых электростанций занимает годы, на это уходит много времени. Поэтому для того, чтобы как можно скорее подготовиться к зиме, энергетики ремонтируют оборудование.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
Указывается, что ремонт существующих ТЭС — процесс сложный, но восстановление возможно. Энергетики работают круглосуточно, чтобы починить как можно больше оборудования до холодов.
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«На строительство новых электростанций уходит много времени, это занимает годы, нам нужно поскорее подготовиться к зиме. Дело в том, что теплоэлектростанции незаменимы, они могут быстро включиться в сеть утром и вечером. Именно в то время, когда мы собираемся на работу и возвращаемся домой и используем много электроэнергии.
Альтернативы ТЭС, которая работала бы так же эффективно в Украине, пока нет, если они совсем остановятся, света будет еще меньше, особенно, когда похолодает. Ремонт существующих ТЭС — тоже сложный процесс, разрушения очень масштабные, но восстановление возможно, оно требует много времени и ресурсов, но все равно это гораздо меньше, чем строительство новых станций. Теплоэлектростанции это зима с теплом и светом, сейчас энергетики работают круглосуточно, чтобы починить как можно больше оборудования до холодов", — рассказали в ДТЭК.

Сколько средств необходимо для восстановления ТЭС ДТЭК после обстрелов

С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Энерго были атакованы врагом более 180 раз. От атак было ранено 56 энергетиков станций, 3 погибли. Только в марте-июне этого года враг совершил семь массированных атак по ТЭС компании. В результате обстрелов разрушено или повреждено около 90% мощностей тепловой генерации ДТЭК.
По предварительным данным, для восстановления поврежденных атаками мощностей необходимо около 14−16 миллиардов гривен (350−400 миллиона долларов). Это причиненный ущерб по оборудованию и стоимость ремонтных работ.
По материалам:
Informator
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