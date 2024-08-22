В Киеве хотят построить две ТЭЦ, которые будут производить электроэнергию из отходов — Finance.ua

В Киеве хотят построить две ТЭЦ, которые будут производить электроэнергию из отходов Сегодня 09:44 — Энергетика

В Киеве хотят построить две ТЭЦ, которые будут производить электроэнергию из отходов

Энергетики и власти Киева продолжают изучать практический опыт обращения с отходами и их использования как топлива для производства энергии.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Представители городских властей 20 августа были с рабочим визитом в Словении. Цель поездки — осмотр работы ТЭЦ, работающей на отходах и обеспечивающей генерацию тепловой и электрической энергией, утилизируя ежегодно около 80 тысяч тонн мусора.

«Город Целе является третьим по величине городом в Словении с населением около 40 тысяч человек. Мы посмотрели работу городской ТЭЦ, работающей на топливной фракции отходов. Ее тепловая мощность составляет 16 мВт, производство электроэнергии — 2 мВт. ТЭЦ фактически обеспечивает потребности городской общины и даже городов-сателлитов. Технологическое сочетание ТЭЦ с предприятием механико-биологической переработки позволяет рационально утилизировать около 80 тысяч тонн мусора в год», — сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, в Украине, которая продолжает жить в условиях энергетического дефицита, мы хотим использовать все пути и возможности.

«Мы обязаны использовать все пути и возможности, позволяющие продуцировать энергию. На это, собственно, направлена ​​Концепция энергетической устойчивости Киева (Энергетическое восстановление: путь к распределенной когенерации). Среди других объектов она предусматривает создание двух ТЭЦ на разных берегах столицы, которые будут работать на комбинированном топливе и использовать высококалорийные фракции отходов. Для крупных городов такое замещение привычных видов топлива решает сразу две проблемы — дефицит энергии и проблему накопления мусора. Такая практика широко используется в европейских городах, и стремимся применять мы», — заявил заместитель главы КГГА.

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