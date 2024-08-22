В Киеве хотят построить две ТЭЦ, которые будут производить электроэнергию из отходов — Finance.ua
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В Киеве хотят построить две ТЭЦ, которые будут производить электроэнергию из отходов

Энергетика
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В Киеве хотят построить две ТЭЦ, которые будут производить электроэнергию из отходов
В Киеве хотят построить две ТЭЦ, которые будут производить электроэнергию из отходов
Энергетики и власти Киева продолжают изучать практический опыт обращения с отходами и их использования как топлива для производства энергии.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Представители городских властей 20 августа были с рабочим визитом в Словении. Цель поездки — осмотр работы ТЭЦ, работающей на отходах и обеспечивающей генерацию тепловой и электрической энергией, утилизируя ежегодно около 80 тысяч тонн мусора.
В Киеве хотят построить две ТЭЦ, которые будут производить электроэнергию из отходов
«Город Целе является третьим по величине городом в Словении с населением около 40 тысяч человек. Мы посмотрели работу городской ТЭЦ, работающей на топливной фракции отходов. Ее тепловая мощность составляет 16 мВт, производство электроэнергии — 2 мВт. ТЭЦ фактически обеспечивает потребности городской общины и даже городов-сателлитов. Технологическое сочетание ТЭЦ с предприятием механико-биологической переработки позволяет рационально утилизировать около 80 тысяч тонн мусора в год», — сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
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По его словам, в Украине, которая продолжает жить в условиях энергетического дефицита, мы хотим использовать все пути и возможности.
«Мы обязаны использовать все пути и возможности, позволяющие продуцировать энергию. На это, собственно, направлена ​​Концепция энергетической устойчивости Киева (Энергетическое восстановление: путь к распределенной когенерации). Среди других объектов она предусматривает создание двух ТЭЦ на разных берегах столицы, которые будут работать на комбинированном топливе и использовать высококалорийные фракции отходов. Для крупных городов такое замещение привычных видов топлива решает сразу две проблемы — дефицит энергии и проблему накопления мусора. Такая практика широко используется в европейских городах, и стремимся применять мы», — заявил заместитель главы КГГА.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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