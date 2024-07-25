«Укрнафта» планирует установить три газовых мини-ТЭЦ общей мощностью от 72 МВт — Finance.ua

«Укрнафта» планирует установить три газовых мини-ТЭЦ общей мощностью от 72 МВт Сегодня 14:27 — Энергетика

«Укрнафта» планирует установить три газовых мини-ТЭЦ общей мощностью от 72 МВт

ПАО «Укрнафта» намерено закупить три газопоршневые когенерационные установки общей мощностью от 72 МВт, с услугами монтажа и ввода в эксплуатацию.

«Соответствующие тендеры опубликованы в государственной системе закупок Prozorro», — сообщается в пресс-релизе компании

Что известно

Согласно тендерной информации в Prozorro , первая установка общей мощностью 27−30 МВт должна иметь три газопоршневых двигателя с электрическим коэффициентом полезного действия (КПД) не менее 46%. Вторая — 27−30 МВт, три газопоршневых двигателя, электрический КПД не менее 46%. И третья — 18−20 МВт, два газопоршневых двигателя, электрический КПД также не менее 46%.

Все три установки должны быть новыми и иметь соответствующие системы удаленного контроля и безопасности.

Монтаж, шеф-наблюдение за монтажом, пусконаладочные работы, испытание и ввод в эксплуатацию осуществляется победителем тендера. Также именно поставщик установок проводит обучение для персонала.

Гарантия на каждую установку — не менее 24 месяцев с даты поставки.

«Установка трех современных электростанций позволит компании поддержать собственные технологические потребности и усилить энергосистему Украины», — отметили в ПАО.

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