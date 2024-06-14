Киев купит 15 мини-ТЭЦ мощностью 60 МВт за 1,1 млрд гривен — Finance.ua

Киев купит 15 мини-ТЭЦ мощностью 60 МВт за 1,1 млрд гривен Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» намерено заключить соглашение с компанией KTS Engineering (Словакия) на закупку 15 когенерационных установок для производства электроэнергии и тепла производства австрийской компании INNIO Jenbacher суммарной мощностью 60,5 МВт за 1,125 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе государственных закупок ProZorro.

В частности, «Киевтеплоэнерго» планирует закупить 9 когенерационных установок мощностью 4500 кВт (каждая) и 6 когенерационных установок мощностью 3333 кВт (каждая).

Срок поставки — до 31 декабря 2025 года.

KTS Engineering реализует проекты в области распределенной генерации, компания является официальным дистрибьютором INNIO.

Как сообщали Українськi Новини, Украина намерена построить 1 ГВт маневренной газовой генерации в 2024 году и еще 4 ГВт — в течение следующих ближайших лет.

В июне Кабинет Министров поручил Министерству энергетики совместно с партнерами проработать вопрос установления газопоршневых электростанций в каждом областном центре.

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Українські Новини По материалам:

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