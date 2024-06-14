Киев купит 15 мини-ТЭЦ мощностью 60 МВт за 1,1 млрд гривен — Finance.ua
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Киев купит 15 мини-ТЭЦ мощностью 60 МВт за 1,1 млрд гривен

Казна и Политика
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Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» намерено заключить соглашение с компанией KTS Engineering (Словакия) на закупку 15 когенерационных установок для производства электроэнергии и тепла производства австрийской компании INNIO Jenbacher суммарной мощностью 60,5 МВт за 1,125 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные в системе государственных закупок ProZorro.
В частности, «Киевтеплоэнерго» планирует закупить 9 когенерационных установок мощностью 4500 кВт (каждая) и 6 когенерационных установок мощностью 3333 кВт (каждая).
Срок поставки — до 31 декабря 2025 года.
KTS Engineering реализует проекты в области распределенной генерации, компания является официальным дистрибьютором INNIO.
Как сообщали Українськi Новини, Украина намерена построить 1 ГВт маневренной газовой генерации в 2024 году и еще 4 ГВт — в течение следующих ближайших лет.
В июне Кабинет Министров поручил Министерству энергетики совместно с партнерами проработать вопрос установления газопоршневых электростанций в каждом областном центре.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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