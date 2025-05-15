Депозити населення встановили історичний рекорд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Депозити населення встановили історичний рекорд

Кредит&Депозит
73
Депозити населення встановили історичний рекорд
Депозити населення встановили історичний рекорд
Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у квітні збільшився на 2,9% до рекордних 1 257,912 млрд гривень.
Про це свідчать дані Національного банку.
Читайте також
З початку року обсяг вкладів населення в банках зріс на 3,7% із 1 212,775 млрд гривень.
Гривневі вклади населення у банках у квітні збільшились на 3,3% до 824,627 млрд гривень.
Читайте також
При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці збільшився на 2,2% до 433,284 млрд гривень.
Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) у квітні збільшились на 1,6% до 1 504,293 млрд гривень.
Читайте також
Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у звітному місяці для юросіб зросла на 0,3 в.п. до 9,7%, для фізосіб — на 0,1 в.п. до 10,6%.
Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 0,8%, для населення — 1%.
  • За 2024 рік обсяг вкладів населення в банках зріс на 12,6% із 1 078,346 млрд гривень.
  • За 2023 рік обсяг вкладів населення в банках зріс на 16,5% із 926,488 млрд гривень.
  • За 2022 рік вклади населення в банках зросли на 29,3% із 719,418 млрд гривень.
  • У 2021 році вклади населення в банках зросли на 6,8% з 674,718 млрд гривень до 720,932 млрд гривень.
Заощадження задля майбутнього? У цьому допоможе депозит. Порівнюйте та обирайте найвигідніші варіанти за допомогою Finance.ua.

Вибрати депозит

За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems