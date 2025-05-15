Депозити населення встановили історичний рекорд — Finance.ua

Депозити населення встановили історичний рекорд Сьогодні 08:00 — Кредит&Депозит

Депозити населення встановили історичний рекорд

Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у квітні збільшився на 2,9% до рекордних 1 257,912 млрд гривень.

Про це свідчать дані Національного банку.

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З початку року обсяг вкладів населення в банках зріс на 3,7% із 1 212,775 млрд гривень.

Гривневі вклади населення у банках у квітні збільшились на 3,3% до 824,627 млрд гривень.

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При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці збільшився на 2,2% до 433,284 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) у квітні збільшились на 1,6% до 1 504,293 млрд гривень.

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Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у звітному місяці для юросіб зросла на 0,3 в.п. до 9,7%, для фізосіб — на 0,1 в.п. до 10,6%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 0,8%, для населення — 1%.

За 2024 рік обсяг вкладів населення в банках зріс на 12,6% із 1 078,346 млрд гривень.

За 2023 рік обсяг вкладів населення в банках зріс на 16,5% із 926,488 млрд гривень.

За 2022 рік вклади населення в банках зросли на 29,3% із 719,418 млрд гривень.

У 2021 році вклади населення в банках зросли на 6,8% з 674,718 млрд гривень до 720,932 млрд гривень.

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