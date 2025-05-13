Що таке довідка про систему гарантування вкладів — Finance.ua

Що таке довідка про систему гарантування вкладів Сьогодні 20:35 — Кредит&Депозит

Що таке довідка про систему гарантування вкладів

Під час відкриття депозиту або поточного рахунку у банку, банк зобов’язаний надати вам спеціальний документ — довідку про участь у системі гарантування вкладів.

На цьому наголошують фахівці Фінкульту.

Довідка про систему гарантування вкладів — це офіційне підтвердження того, що:

банк є учасником Фонду гарантування вкладів;

ваші кошти в межах гарантованої суми відшкодування будуть повернуті, якщо банк збанкрутує;

вклад відповідає умовам, за яких діє гарантіязахисту коштів Фондом гарантування вкладів.

Яка інформація є в довідці про систему гарантування вкладів

— Повна назва банку. Переконайтесь, що це саме той банк, у якому ви відкрили рахунок чи депозит. Назва банку має бути вказана правильно та співпадати з реєстраційними даними.

— Підтвердження участі банку в системі гарантування.

У довідці повинно бути зазначено, що банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Читайте також Як вигідно розмістити гривневий депозит: поради банкіра

Без цього банк не гарантує повернення коштів у разі ліквідації:

актуальний розмір гарантованої суми відшкодування та перелік коштів, на які гарантування не поширюється;

період та валюту відшкодування коштів.

Довідка містить посилання на Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та інші нормативно-правові акти, що регулюють процес.

Навіщо вона потрібна

Це документ, який може стати в нагоді під час ліквідації банку. Крім того, це частина вашої фінансової безпеки.

Чи обов’язково отримувати довідку? Так. Вона має бути надана вам у день відкриття рахунку або депозиту.

Якщо ви відкриваєте вклад онлайн — банк зобов’язаний надати електронну довідку про систему гарантування вкладів (у застосунку, на email або в особистому кабінеті).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.