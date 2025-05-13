Що таке довідка про систему гарантування вкладів — Finance.ua

Що таке довідка про систему гарантування вкладів
Під час відкриття депозиту або поточного рахунку у банку, банк зобов’язаний надати вам спеціальний документ — довідку про участь у системі гарантування вкладів.
На цьому наголошують фахівці Фінкульту.
Довідка про систему гарантування вкладів — це офіційне підтвердження того, що:
- банк є учасником Фонду гарантування вкладів;
- ваші кошти в межах гарантованої суми відшкодування будуть повернуті, якщо банк збанкрутує;
- вклад відповідає умовам, за яких діє гарантіязахисту коштів Фондом гарантування вкладів.
Яка інформація є в довідці про систему гарантування вкладів
— Повна назва банку. Переконайтесь, що це саме той банк, у якому ви відкрили рахунок чи депозит. Назва банку має бути вказана правильно та співпадати з реєстраційними даними.
— Підтвердження участі банку в системі гарантування.
У довідці повинно бути зазначено, що банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Без цього банк не гарантує повернення коштів у разі ліквідації:
- актуальний розмір гарантованої суми відшкодування та перелік коштів, на які гарантування не поширюється;
- період та валюту відшкодування коштів.
Довідка містить посилання на Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та інші нормативно-правові акти, що регулюють процес.
Навіщо вона потрібна
Це документ, який може стати в нагоді під час ліквідації банку. Крім того, це частина вашої фінансової безпеки.
Чи обов’язково отримувати довідку? Так. Вона має бути надана вам у день відкриття рахунку або депозиту.
Якщо ви відкриваєте вклад онлайн — банк зобов’язаний надати електронну довідку про систему гарантування вкладів (у застосунку, на email або в особистому кабінеті).
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