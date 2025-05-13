Що таке довідка про систему гарантування вкладів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що таке довідка про систему гарантування вкладів

Кредит&Депозит
28
Що таке довідка про систему гарантування вкладів
Що таке довідка про систему гарантування вкладів
Під час відкриття депозиту або поточного рахунку у банку, банк зобов’язаний надати вам спеціальний документ — довідку про участь у системі гарантування вкладів.
На цьому наголошують фахівці Фінкульту.
Довідка про систему гарантування вкладів — це офіційне підтвердження того, що:
  • банк є учасником Фонду гарантування вкладів;
  • ваші кошти в межах гарантованої суми відшкодування будуть повернуті, якщо банк збанкрутує;
  • вклад відповідає умовам, за яких діє гарантіязахисту коштів Фондом гарантування вкладів.

Яка інформація є в довідці про систему гарантування вкладів

— Повна назва банку. Переконайтесь, що це саме той банк, у якому ви відкрили рахунок чи депозит. Назва банку має бути вказана правильно та співпадати з реєстраційними даними.
— Підтвердження участі банку в системі гарантування.
У довідці повинно бути зазначено, що банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Читайте також
Без цього банк не гарантує повернення коштів у разі ліквідації:
  • актуальний розмір гарантованої суми відшкодування та перелік коштів, на які гарантування не поширюється;
  • період та валюту відшкодування коштів.
Довідка містить посилання на Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та інші нормативно-правові акти, що регулюють процес.

Навіщо вона потрібна

Це документ, який може стати в нагоді під час ліквідації банку. Крім того, це частина вашої фінансової безпеки.
Чи обов’язково отримувати довідку? Так. Вона має бути надана вам у день відкриття рахунку або депозиту.
Якщо ви відкриваєте вклад онлайн — банк зобов’язаний надати електронну довідку про систему гарантування вкладів (у застосунку, на email або в особистому кабінеті).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems