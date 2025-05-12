Банки за 11 місяців профінансували проєкти з відновлення енергетичної інфраструктури на 18 млрд грн — Finance.ua
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Банки за 11 місяців профінансували проєкти з відновлення енергетичної інфраструктури на 18 млрд грн

Кредит&Депозит
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Банки за 11 місяців профінансували проєкти з відновлення енергетичної інфраструктури на 18 млрд грн
Банки за 11 місяців профінансували проєкти з відновлення енергетичної інфраструктури на 18 млрд грн
Банки за період з 1 червня 2024 року до 28 квітня 2025 року отримали 4 269 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 85 млрд грн та розпочали фінансування таких проєктів (надали кредити та відкрили ліміти) на суму 18 млрд грн.
Про це пише НБУ.
За даними опитування 20 банків щодо кредитування проєктів бізнесу з відновлення енергетичної інфраструктури, обсяг валового портфеля кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб з урахуванням погашення станом на кінець квітня становить 11,5 млрд грн.
Зокрема, за даними опитування, за квітень:
  • отримано 183 заявки від бізнесу на суму 1,1 млрд грн;
  • схвалено 67 заявок на суму 192 млн грн;
  • надано 79 кредитів загальним обсягом 1,3 млрд грн.
Загальна профінансована з червня потужність генерації за наданими бізнесу позиками становить понад 680 МВт.
Найбільші обсяги коштів виділено на:
  • придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (262 МВт),
  • побудову СЕС (227 МВт),
  • купівлю дизельних та бензинових генераторів (128 МВт).
Проєкти фінансуються у 21 області країни.
Банки кредитують і населення
Упродовж квітня громадянам надано 565 кредитів на енергетичні потреби на суму 105 млн грн, а загалом із червня — 7 364 кредити на 1 млрд грн. Обсяг валового портфеля кредитів фізичним особам на зазначені цілі з урахуванням погашення становить 876 млн грн.
Нагадаємо, здебільшого кредити на енергетичні потреби потребують відповідного проєктування, закупівлі обладнання та передбачають поетапне фінансування, тож фактичні обсяги наданих кредитів менші за обсяги отриманих банками заявок.
Водночас сума отриманих заявок завищена через їх подання одночасно в кілька банків та подальший вибір одного з них або взагалі відмову від кредиту на користь альтернативних джерел фінансування.
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За матеріалами:
Finance.ua
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