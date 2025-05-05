Сума надходжень до банків, що ліквідуються, за 2024 рік зросла у 2,5 рази — ФГВФО — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сума надходжень до банків, що ліквідуються, за 2024 рік зросла у 2,5 рази — ФГВФО

Кредит&Депозит
28
Сума надходжень до банків, що ліквідуються, за 2024 рік зросла у 2,5 рази — ФГВФО
Сума надходжень до банків, що ліквідуються, за 2024 рік зросла у 2,5 рази — ФГВФО
Як повідомляє Фонд гарантування вкладів, сума надходжень до банків, що ліквідуються ФГВФО, за програмами реструктуризації кредитів за підсумками 2024 року зросла у 2,5 рази порівняно із даними на початок 2022 року.
Про це повідомив директор департаменту правового забезпечення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Владислав Кадиров.
Читайте також
«Якщо у 2022 році надходження за реструктуризацією кредитів складали близько 176 млн грн, то в 2024 році ця цифра збільшилась у 2,5 рази. Юрособи все частіше обирають погашення боргів на досить комфортних умовах з трьох ключових причин: це і можливість уникнути судових справ щодо стягнення заборгованості, і мінімізація ризиків, що можуть виникнути у разі продажу боргу, і прогнозованість фінансового навантаження. У будь-якому випадку поетапне добровільне погашення боргу обійдеться дешевше, ніж спроби уникнути виплат», — пояснює Владислав Кадиров.
Сума надходжень до банків, що ліквідуються, за 2024 рік зросла у 2,5 рази — ФГВФО
Як сказав спікер, неплатоспроможні банки в управлінні Фонду ведуть активну судову роботу щодо стягнення заборгованості, зокрема, кількість судових справ досягла показника в 30 тисяч на загальну суму — понад 280 млрд грн.
Читайте також
Загалом від січня 2022 року по квітень 2025 року надходження від погашення реструктуризованих кредитів боржниками банків, що ліквідуються, склали більше 1,15 млрд грн:
  • 214,3 млн грн — надходження від погашення іпотечних кредитів фізичних осіб за програмою, затвердженою у 2018 році;
  • 204,8 млн грн — надходження від погашення кредитів фізичних осіб відповідно до Умов погашення кредитної заборгованості під час дії воєнного стану;
  • 731,2 млн грн — надходження від погашення кредитів суб’єктів господарювання.
Місце для вашої реклами

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Для них застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн — для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн — для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць).
  • Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку.
  • Якщо кредитна заборгованість не погашається у повному обсязі протягом строку ліквідації банку, то залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.
  • Для юросіб та ФОП з серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації, що передбачають: перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення заборгованості за основною сумою, а також процентів і комісій протягом процедури ліквідації.
Зберігайте гроші на депозиті. Каталог з найкращими варіантами вже на Finance.ua.

Вибрати депозит

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems