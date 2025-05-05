Сума надходжень до банків, що ліквідуються, за 2024 рік зросла у 2,5 рази — ФГВФО
Як повідомляє Фонд гарантування вкладів, сума надходжень до банків, що ліквідуються ФГВФО, за програмами реструктуризації кредитів за підсумками 2024 року зросла у 2,5 рази порівняно із даними на початок 2022 року.
Про це повідомив директор департаменту правового забезпечення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Владислав Кадиров.
«Якщо у 2022 році надходження за реструктуризацією кредитів складали близько 176 млн грн, то в 2024 році ця цифра збільшилась у 2,5 рази. Юрособи все частіше обирають погашення боргів на досить комфортних умовах з трьох ключових причин: це і можливість уникнути судових справ щодо стягнення заборгованості, і мінімізація ризиків, що можуть виникнути у разі продажу боргу, і прогнозованість фінансового навантаження. У будь-якому випадку поетапне добровільне погашення боргу обійдеться дешевше, ніж спроби уникнути виплат», — пояснює Владислав Кадиров.
Як сказав спікер, неплатоспроможні банки в управлінні Фонду ведуть активну судову роботу щодо стягнення заборгованості, зокрема, кількість судових справ досягла показника в 30 тисяч на загальну суму — понад 280 млрд грн.
Загалом від січня 2022 року по квітень 2025 року надходження від погашення реструктуризованих кредитів боржниками банків, що ліквідуються, склали більше 1,15 млрд грн:
- 214,3 млн грн — надходження від погашення іпотечних кредитів фізичних осіб за програмою, затвердженою у 2018 році;
- 204,8 млн грн — надходження від погашення кредитів фізичних осіб відповідно до Умов погашення кредитної заборгованості під час дії воєнного стану;
- 731,2 млн грн — надходження від погашення кредитів суб’єктів господарювання.
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Для них застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн — для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн — для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць).
- Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку.
- Якщо кредитна заборгованість не погашається у повному обсязі протягом строку ліквідації банку, то залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.
- Для юросіб та ФОП з серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації, що передбачають: перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення заборгованості за основною сумою, а також процентів і комісій протягом процедури ліквідації.
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