ФГВФО запровадив новий порядок виплат для деяких категорій вкладників — Finance.ua

ФГВФО запровадив новий порядок виплат для деяких категорій вкладників Сьогодні 11:02 — Кредит&Депозит

ФГВФО запровадив новий порядок виплат для деяких категорій вкладників

З 15 квітня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) запровадив новий механізм виплати гарантованого відшкодування вкладникам, які зникли безвісти за особливих обставин або визнані безвісно відсутніми.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

Фонд зазначає, що оновлений порядок враховує виклики, пов’язані з повномасштабною війною, та спрямований на посилення захисту прав вкладників.

Що змінюється?

Відтепер виплата гарантованої суми відшкодування за вкладом таких осіб здійснюватиметься опікуну над їхнім майном. Для цього опікун повинен звернутися до будь-якого банку-агента ФГВФО та надати:

нотаріально видане свідоцтво про призначення опікуна над майном особи, яка зникла безвісти або визнана безвісно відсутньою;

паспорт або інший посвідчувальний документ опікуна;

документ з реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) опікуна;

копії паспорта (або іншого посвідчення) вкладника та документа з його РНОКПП.

Перелік банків-агентів розміщений на офіційному сайті Фонду за посиланням

Якщо пройшло понад три роки з початку ліквідації банку

У випадку, коли від початку ліквідації банку минуло понад три роки (або п’ять — для системно важливих банків), опікун спочатку має звернутися до Фонду із заявою про виплату. Заяву можна подати особисто або надіслати поштою, обов’язково зазначивши ПІБ заявника та контактну адресу.

До заяви необхідно додати:

копії документів, що посвідчують особи заявника та вкладника;

копії документів з РНОКПП обох осіб;

нотаріально завірену копію свідоцтва про призначення опікуна.

Заява має бути підписана власноруч або кваліфікованим електронним підписом.

Після розгляду документів Фонд передає інформацію до банку-агента та повідомляє опікуна про можливість отримання коштів.

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Оновлення Положення про порядок відшкодування також врегулювало механізм виплат гарантованої суми тому з подружжя, хто пережив вкладника та отримав документ про право власності на частку у спільному майні.

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