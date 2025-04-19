На скільки зріс обсяг банківських вкладів населення: дані НБУ — Finance.ua
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На скільки зріс обсяг банківських вкладів населення: дані НБУ

Казна та Політика
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На скільки зріс обсяг банківських вкладів населення: дані НБУ
На скільки зріс обсяг банківських вкладів населення: дані НБУ
Згідно з оперативними даними, обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб за підсумками І кварталу зріс на 0,6%.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Строкові вклади

У регуляторі зауважили, ключовий фактор цього зростання — приріст саме строкових коштів, обсяги яких з початку року, за оперативними даними, зросли на 2,8%.
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Загалом зростання строкових коштів триває сім місяців поспіль. Тож за результатами І кварталу строкова структура гривневих коштів фізичних осіб у банках поліпшилася.
Обсяг гривневих коштів на рахунках юридичних осіб за підсумками І кварталу менший за показник на початок року на 0,6%.
Однак у лютому він зріс на 2%, у березні — ще на 3,1%, компенсуючи більшу частину січневих ситуативних сезонних відпливів.
«Банки і далі із значним запасом виконують нормативи короткострокової та довгострокової ліквідності, а обсяги високоякісних ліквідних активів перевищують показники до повномасштабного вторгнення», — зазначили у регуляторі.
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Тож на початку цього року повторюється тенденція, яка спостерігалася і в довоєнні часи, коли через сезонні чинники надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці календарного року, скорочуються на початку наступного.
У Нацбанку зауважали, це скорочення доволі швидко компенсується та не має суттєвого впливу на стан ліквідності банківської системи.
Станом на початок квітня обсяг гривневих коштів клієнтів у банках становить 1,9 трлн грн, з початку повномасштабного вторгнення він подвоївся.
Це ключові ресурси для подальшого нарощення банками інвестицій та кредитування, що і надалі сприятиме відновленню економіки та зміцненню обороноздатності України.
За матеріалами:
Finance.ua
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