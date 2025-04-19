На скільки зріс обсяг банківських вкладів населення: дані НБУ — Finance.ua

На скільки зріс обсяг банківських вкладів населення: дані НБУ Сьогодні 10:06 — Казна та Політика

На скільки зріс обсяг банківських вкладів населення: дані НБУ

Згідно з оперативними даними, обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб за підсумками І кварталу зріс на 0,6%.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Строкові вклади

У регуляторі зауважили, ключовий фактор цього зростання — приріст саме строкових коштів, обсяги яких з початку року, за оперативними даними, зросли на 2,8%.

Читайте також Продаж активів збанкрутілих банків торік приніс Фонду гарантування вкладів 3,8 млрд грн

Загалом зростання строкових коштів триває сім місяців поспіль. Тож за результатами І кварталу строкова структура гривневих коштів фізичних осіб у банках поліпшилася.

Обсяг гривневих коштів на рахунках юридичних осіб за підсумками І кварталу менший за показник на початок року на 0,6%.

Однак у лютому він зріс на 2%, у березні — ще на 3,1%, компенсуючи більшу частину січневих ситуативних сезонних відпливів.

«Банки і далі із значним запасом виконують нормативи короткострокової та довгострокової ліквідності, а обсяги високоякісних ліквідних активів перевищують показники до повномасштабного вторгнення», — зазначили у регуляторі.

Читайте також Стартував період найвищих ставок за гривневими вкладами

Тож на початку цього року повторюється тенденція, яка спостерігалася і в довоєнні часи, коли через сезонні чинники надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці календарного року, скорочуються на початку наступного.

У Нацбанку зауважали, це скорочення доволі швидко компенсується та не має суттєвого впливу на стан ліквідності банківської системи.

Станом на початок квітня обсяг гривневих коштів клієнтів у банках становить 1,9 трлн грн, з початку повномасштабного вторгнення він подвоївся.

Це ключові ресурси для подальшого нарощення банками інвестицій та кредитування, що і надалі сприятиме відновленню економіки та зміцненню обороноздатності України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.