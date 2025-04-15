Продаж активів збанкрутілих банків торік приніс Фонду гарантування вкладів 3,8 млрд грн — Finance.ua
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Продаж активів збанкрутілих банків торік приніс Фонду гарантування вкладів 3,8 млрд грн

Фондовий ринок
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Продаж активів збанкрутілих банків торік приніс Фонду гарантування вкладів 3,8 млрд грн
Продаж активів збанкрутілих банків торік приніс Фонду гарантування вкладів 3,8 млрд грн
Минулого року загальні надходження до банків, що перебувають у процесі ліквідації, становили 3,8 млрд грн, з яких 40% надійшли від продажу майна на аукціонах Prozorro.Продажі.
Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай.
«Ми бачимо, що попит на активи є, навіть незважаючи на ризики та недостатню впевненість у довгостроковій перспективі. Але тут все залежить від якості активів, які ми продаємо. Бачимо, що попиту з-за кордону менше — через воєнні ризики. Але попит з боку локальних інвесторів всередині країни тримається, і деякі активи ми продаємо за дуже гарну ціну», — зазначила Білай.
Серед успішних продажів минулого року — нерухомість Промінвестбанку — приміщення в кожному великому обласному центрі. Готельний комплекс у Конча-Заспі у 2023 році продали з конверсією (співвідношення ціни реалізації до стартової ціни) у понад 100%.
Також серед вдало реалізованих активів — будівля банку в центрі Івано-Франківська, за яку змагалися чотири учасники. Завдяки конкуренції переможна ставка зросла більш ніж удвічі — до 70 млн грн. За 72,3 млн (на 32% більше за стартову ціну) викупили нежитлову будівлю під поліклініку в Києві.

Вигідні депозити в банках

Крім того, за хорошу ціну ФГВФО вдалося продати права вимоги за кредитними договорами, у забезпеченні за якими оформлено дві електростанції на сонячних батареях в Одеській та Миколаївській областях.
Як повідомляв Укрінформ, упродовж трьох років із часу запровадження повної гарантії вкладів у квітні 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виплатив вкладникам ліквідованих банків понад 9 млрд грн.
За матеріалами:
Укрінформ
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