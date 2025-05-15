Депозиты населения установили исторический рекорд — Finance.ua

Депозиты населения установили исторический рекорд Сегодня 08:00 — Кредит&Депозит

Депозиты населения установили исторический рекорд

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в апреле увеличился на 2,9% до рекордных 1 257,912 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

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С начала года объем вкладов населения в банках вырос на 3,7% с 1 212,775 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в апреле увеличились на 3,3% до 824,627 млрд гривен.

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При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце увеличился на 2,2% до 433,284 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в апреле увеличились на 1,6% до 1504,293 млрд гривен.

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Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в отчетном месяце для юрлиц выросла на 0,3 п.п. до 9,7%, для физлиц — на 0,1 п.п. до 10,6%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 0,8%, для населения — 1%.

За 2024 год объем вкладов населения в банках вырос на 12,6% с 1078,346 млрд гривен.

За 2023 год объем вкладов населения в банках вырос на 16,5% с 926,488 млрд гривен.

За 2022 год вклады населения в банках выросли на 29,3% с 719,418 млрд гривен.

В 2021 году вклады населения в банках выросли на 6,8% с 674,718 млрд гривен до 720,932 млрд гривен.

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Українські Новини По материалам:

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