Что такое справка о системе гарантирования вкладов — Finance.ua

Что такое справка о системе гарантирования вкладов Сегодня 20:35 — Кредит&Депозит

Что такое справка о системе гарантирования вкладов

При открытии депозита или текущего счета в банке банк обязан предоставить вам специальный документ — справку об участии в системе гарантирования вкладов.

Это подчеркивают специалисты Финкульта.

Справка о системе гарантирования вкладов — это официальное подтверждение того, что:

банк является участником Фонда гарантирования вкладов;

ваши средства в пределах гарантированной суммы возмещения будут возвращены, если банк обанкротится;

вклад отвечает условиям, при которых действует гарантия защиты средств Фондом гарантирования вкладов.

Какая информация есть в справке о системе гарантирования вкладов

— Полное название банка. Убедитесь, что это именно тот банк, в котором вы открыли счет или депозит. Название банка должно быть указано правильно и совпадать с регистрационными данными.

— Подтверждение участия банка в системе гарантирования.

В справке должно быть указано, что банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Без этого банк не гарантирует возврат средств в случае ликвидации:

актуальный размер гарантированной суммы возмещения и перечень денежных средств, на которые не распространяется гарантирование;

период и валюту возмещения денежных средств.

Справка содержит ссылку на Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» и другие нормативно-правовые акты, регулирующие процесс.

Зачем она нужна

Это документ, который может пригодиться при ликвидации банка. Кроме того, это часть вашей финансовой безопасности.

Обязательно ли получать справку? Да. Она должна быть предоставлена ​​вам в день открытия счета или депозита.

Если вы открываете вклад онлайн — банк обязан предоставить электронную справку о системе гарантирования вкладов (в приложении, на email или в личном кабинете).

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