Как выгодно разместить гривневый депозит: советы банкира — Finance.ua

Как выгодно разместить гривневый депозит: советы банкира Сегодня 10:16 — Кредит&Депозит

Как выгодно разместить гривневый депозит: советы банкира

Вместо того чтобы положить все средства на один гривневый депозит, лучше разместить часть сбережений на ультракоротком вкладе, а другую — на долгосрочном. При этом оптимальным вариантом является размещение до 50% имеющихся средств.

Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса «Глобус банка» Дмитрий Замотаев изданию Oboz.ua.

Читайте также Сколько можно заработать на банковских депозитах

Он отметил, что таким образом удастся не только сохранить наличные деньги от обесценения, но и получить пассивный доход.

По словам Замотаева, чтобы избежать необходимости досрочного расторжения депозитного договора, при его составлении следует учитывать два фактора.

В частности:

объем свободных денежных средств;

личные планы.

Кроме того, отмечается, что оптимально размещать от 10 тыс. грн на 6 месяцев и дольше. Это, по словам банкира, поможет «ощутить прибыль от размещения средств».

«Для тех клиентов, которые планируют использовать депозит для временного и безопасного хранения средств под надежной банковской защитой, оптимальными будут ультракороткие вклады — например, если гражданин должен ненадолго сменить место жительства. Вклады на 3−6 мес. будут максимально безопасными и будут гарантировать сохранение покупательной способности денег», — пояснил Замотаев.

Читайте также Как получить пассивную прибыль по депозиту: советы эксперта

Вместе с тем, отметил он, самые большие средние ставки предлагаются на вклады 6−9 месяцев. А с учетом акционных предложений и стартовых бонусов они могут быть выше задекларированных банками в среднем на 0,5−1,5 процентного пункта.

Как выбрать депозитную программу

В то же время, по словам Замотаева, при выборе депозитной программы следует обратить внимание на несколько нюансов. В частности:

возможность пополнения вклада.

возможность ежемесячного снятия начисленных процентов.

автоматическую пролонгацию вклада после его завершения.

штрафные санкции за преждевременное расторжение депозитного соглашения и т. д.

«Клиент может выбрать вклад на тех условиях, которые наиболее совпадают с его личными планами. Депозитные условия должны быть комфортными для вкладчика», — подчеркнул он.

1−1,5 процентных пункта. Напомним, с 4 апреля ставки по гривневым вкладам для физических лиц выросли в среднем на

Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн

Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.