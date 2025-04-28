Сколько можно заработать на банковских депозитах — Finance.ua

Сколько можно заработать на банковских депозитах Сегодня 09:00 — Кредит&Депозит

Сколько можно заработать на банковских депозитах

С 4 апреля ставки по гривневым вкладам для физических лиц выросли в среднем на 1−1,5 процентных пункта.

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Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрий Замотаев.

Теперь средняя доходность по ультракоротким вкладам (3−6 мес.) составляет 13−13,5% годовых, диапазон средних ставок по вкладам от 6 мес. до 9 мес. — 13,5−14,5% годовых, доходность вкладов сроком 9−12 мес. составляет в среднем 13−13,5% годовых. Вклады сроком на 1 год дадут средний доход 13−13,5% годовых.

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Банкир объяснил, что 13% годовых для вклада сроком на 3 месяца — это совокупно 3,25% от размещенной суммы (т.е. 13% нужно разделить на 12 месяцев и умножить на продолжительность вклада). А если вычесть 23% налогов из начисленных процентов, то чистый доход уменьшается почти на четверть.

«Таким образом, при размещении, например, 10 тысяч гривен сроком на 3 месяца гражданин получит чистый доход в среднем 250 грн, что будет вполне соразмерным уровню инфляции в ближайшие 3 месяца», — говорит Замотаев.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 апреля 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 392,8 млрд грн.

вклады в национальной валюте — 892,8 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 500,0 млрд грн.

УНІАН По материалам:

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