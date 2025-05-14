Банки снизили ставки по кредитам и повысили по депозитам — Finance.ua

Банки снизили ставки по кредитам и повысили по депозитам Сегодня 08:00 — Кредит&Депозит

Банки снизили ставки по кредитам и повысили по депозитам, freepik.com

Банки Украины в апреле 2025 года сохранили высокие ставки по кредитам для населения. Ставки по депозитам остаются значительно ниже инфляции.

Об этом сообщает в оперативных данных (НБУ ).

Кредиты

По данным НБУ, в апреле средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 35,7% годовых. Месяц назад ставки были на уровне 35,9%.

Кредитный портфель банков для населения вырос на 1,5% до 293 млрд гривен.

Средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в апреле 2025 года составили 10,6% годовых.

Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.

Депозитный портфель банков для населения вырос за апрель на 2,9% до 1,258 трлн гривен.

Справка Finance.ua:

Как сообщает Фонд гарантирования вкладов, сумма поступлений в ликвидируемые ФГВФЛ банки по программам реструктуризации кредитов по итогам 2024 года выросла в 2,5 раза по сравнению с данными на начало 2022 года.

Вместо того чтобы положить все средства на один гривневый депозит, лучше разместить часть сбережений на ультракоротком вкладе, а другую — на долгосрочном. При этом оптимальным вариантом является размещение до 50% имеющихся средств. Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса «Глобус банка» Дмитрий Замотаев.

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