Банки за 11 месяцев профинансировали проекты по восстановлению энергетической инфраструктуры на 18 млрд грн — Finance.ua

Банки за 11 месяцев профинансировали проекты по восстановлению энергетической инфраструктуры на 18 млрд грн Сегодня 09:33 — Кредит&Депозит

Банки за 11 месяцев профинансировали проекты по восстановлению энергетической инфраструктуры на 18 млрд грн

Банки за период с 1 июня 2024 года по 28 апреля 2025 года получили 4 269 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 85 млрд грн и приступили к финансированию таких проектов (предоставили кредиты и открыли лимиты) на сумму 18 млрд грн.

Об этом пишет НБУ.

По данным опроса 20 банков относительно кредитования проектов бизнеса по восстановлению энергетической инфраструктуры, объем валового портфеля кредитов на энергетические нужды юридических лиц с учетом погашения на конец апреля составляет 11,5 млрд грн.

В частности, по данным опроса, за апрель:

получено 183 заявки от бизнеса на сумму 1,1 млрд грн;

одобрено 67 заявок на сумму 192 млн грн;

предоставлено 79 кредитов общим объемом 1,3 млрд грн.

Общая профинансированная с июня мощность генерации по предоставленным бизнесу займам составляет более 680 МВт.

Самые большие объемы средств выделены на:

приобретение и монтаж газопоршневых когенерационных установок (262 МВт),

постройку СЭС (227 МВт),

покупку дизельных и бензиновых генераторов (128 МВт).

Проекты финансируются в 21 области страны.

Банки кредитуют и население

В течение апреля гражданам предоставлено 565 кредитов на энергетические нужды на сумму 105 млн грн, а в целом с июня — 7364 кредита на 1 млрд грн. Объем валового портфеля кредитов физическим лицам на эти цели с учетом погашения составляет 876 млн грн.

Напомним, в основном кредиты на энергетические нужды требуют соответствующего проектирования, закупки оборудования и предусматривают поэтапное финансирование, поэтому фактические объемы предоставленных кредитов меньше объемов полученных банками заявок.

В то же время сумма полученных заявок завышена из-за их подачи одновременно в несколько банков и последующего выбора одного из них или вообще отказа от кредита в пользу альтернативных источников финансирования.

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