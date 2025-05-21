Не только депозиты: какие счета также гарантируются — Finance.ua

Не только депозиты: какие счета также гарантируются Сегодня 17:04 — Кредит&Депозит

Не только депозиты: какие счета также гарантируются

Когда мы слышим «вклад в банке» — представляем депозит. Но на самом деле защита Фонда гарантирования распространяется и на другие банковские счета, которыми украинцы пользуются ежедневно.

Об этом пишет Финкульт.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц возмещает средства не только по депозитам, но и по:

Текущим счетам

Это ваши обычные счета, к которым привязаны банковские карты.

Зарплатным счетам

Если работодатель переводит зарплату на карту, эти средства под защитой.

Пенсионным, социальным и стипендиальным счетам

Пенсии, социальные выплаты и пособия, стипендии — все эти деньги на счетах в банках-участниках Фонда защищены системой гарантирования вкладов.

Карточным счетам

Деньги, которые просто «лежат» на карте — это тоже вклад. И они также под защитой, как депозит.

Счетам, открытым с помощью онлайн-банкинга

Да, даже если вклад открыт без личного посещения отделения банка — гарантии работают.

Валютным счетам

Вклады в долларах и евро также подпадают под гарантии, а выплата компенсации производится в гривне по курсу НБУ на дату вывода банка с рынка.

Запомните, гарантия — это не только о размещенных деньгах на депозитном счете, но и обо всех деньгах физического лица в банке.

Если у вас есть несколько счетов в одном банке — вклады, на которые распространяется гарантия Фонда, суммируются. Если ваши счета открыты в разных банках — гарантия действует отдельно на каждый банк.

Справка Finance.ua:

напомним, на 1 апреля 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 392,8 млрд грн;

из них вклады в национальной валюте — 892,8 млрд грн, а вклады в иностранной валюте — 500,0 млрд грн;

с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии. После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

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