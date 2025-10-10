ПАРТНЕРСКАЯ Альткойны перегруппировываются на фоне рынка — XYZVerse, BNB и Toncoin демонстрируют рост показателей развития Сегодня 14:48 — Криптовалюта

Альткойны перегруппировываются на фоне рынка — XYZVerse, BNB и Toncoin демонстрируют рост показателей развития

На рынке цифровых активов наблюдаются новые тенденции по мере стабилизации цен после недавних колебаний. Некоторые токены движутся вразрез с общей тенденцией, чему способствует заметный рост активности и вовлеченности пользователей. Особенно выделяется рост сообществ XYZVerse, BNB и Toncoin, что позволяет предположить появление новых лидеров в этой сфере. Что является движущей силой этого сдвига? Изучите последние сигналы, стоящие за этими именами.

BNB (BNB)

BNB подскочил на 24% за последнюю неделю, на 45% за месяц и на внушительные 118% за 6 месяцев. Цена находится в диапазоне от 1042 до 1243, чуть ниже 10-дневного среднего значения 1291. Динамика замедлилась, но долгосрочный график по-прежнему наклонен вверх.

Ключевые барьеры находятся на отметках 1318 и 1519, а нижние границы — на 917 и 715,8. RSI на уровне 43 и Stoch на уровне 49 указывают на спокойный рынок, не перенапряженный. MACD находится чуть ниже нуля, а 10-дневная и 100-дневная средние (1291 и 1249) находятся выше спотовых котировок, что указывает на краткосрочное трение.

Чистое закрытие выше 1249 откроет путь к 1318, что означает рост на 6%, а прорыв этой линии может добавить еще 15% к 1519. Если быки застрянут, цена может скользнуть до 1042, а падение ниже 1000 приведет в действие поддержку 917, что примерно на 12% ниже. После недавнего охлаждения вероятнее всего будет боковая торговля, за которой последует очередной рост после восстановления уровня 1290.

Toncoin (TON)

Toncoin продолжает падать. Токен торгуется в диапазоне от 2,65 до 2,91 доллара, что на 2,23% ниже за 7 дней, на 12,04% ниже за 30 дней и на 6,94% ниже за 6 месяцев. С весны падение замедлилось, что указывает на то, что продавцы теряют мотивацию. Средняя цена за 10 дней составляет 2,75 доллара, что чуть ниже более длительного 100-дневного уровня в 2,80 доллара, что свидетельствует о небольшом разрыве и ослаблении тренда.

Настроение слабое, но не разрушено. Индекс силы находится около 40, а быстрый стохастический показатель составляет всего 9, оба близки к зоне перепроданности. Индикатор моментума держится на уровне -0,00835, оставаясь неизменным, но все еще отрицательным. Эти сигналы оставляют место для резкого движения, как только появится новый спрос. Трейдеры сейчас наблюдают за 2,49 доллара как ближайшим минимумом и 3,03 доллара как первым максимумом.

Если TON пробьет отметку в 3,03 доллара, то возможно движение к 3,30 доллара, что примерно на 15% выше средней цены. Преодоление этого барьера может пробудить покупателей, которые до сих пор оставались в стороне, и вернуть импульс к 100-дневной линии. Неспособность удержаться на уровне 2,49 доллара, вероятно, приведет к падению курса монеты до 2,23 доллара, что примерно на 21% ниже сегодняшнего уровня, и сведет на нет небольшой прогресс, достигнутый с зимы.

Спрос на $XYZ растет, поскольку его капитализация достигает отметки в 15 млн долларов

XYZVerse ($XYZ), недавно признанный лучшим НОВЫМ мем-проектом, привлекает значительное внимание благодаря своей выдающейся концепции. Это первая в истории мем-монета, которая объединяет азарт спорта и инновации web3.

В отличие от типичных мем-монет, XYZVerse предлагает реальную полезность и четкий план долгосрочного развития. Он планирует запустить игровые продукты и наладить партнерские отношения с крупными спортивными командами и платформами.

CS2 League с призовым фондом $XYZ 5,5 млн

Проект только что объявил о своей флагманской инициативе, XYZVerse CS2 League, призовой фонд которой составит более $XYZ 5,5 млн. В соревновании примут участие десять команд, каждая из которых будет состоять из трех KOL, одного основателя проекта и одного игрока из сообщества, выбранного по лотерее.

Фанаты могут присоединиться к действию, приобретя пропуск Access Pass за 100 USDT, который позволит им голосовать за карты, предсказывать победителей для получения наград, разблокировать коллекционные предметы, связанные с крупными играми, и даже побороться за шанс появиться в игре в качестве члена команды.

С более чем 1 миллионом ожидаемых зрителей в стримах и ко-стримах, CS2 League позиционирует XYZVerse как проект, лидирующий в продвижении киберспорта в блокчейне.

Динамика цен и планы листинга

Предварительная продажа уже имела огромный успех. Начав с цены всего 0,0001 доллара, $XYZ поднялся до 0,0055 доллара, а следующий этап установлен на уровне 0,0056 доллара. После листинга токен нацелен на стартовую цену 0,10 доллара на ведущих централизованных и децентрализованных биржах.

Такая траектория может принести до 1000-кратной прибыли для ранних участников предпродажи, при условии, что XYZVerse продолжит расти в капитализации. Уже собрано более 15 миллионов долларов, и динамика роста приближается к отметке в 20 миллионов долларов, спрос растет как со стороны розничных, так и институциональных покупателей.

Чемпионы получают вознаграждение

XYZVerse — это не просто хранение токенов, это часть культуры. Активные члены сообщества получают вознаграждения в виде аирдропов, поощрений и возможности напрямую участвовать в знаковых событиях, таких как CS2 League.

Опираясь на прочную токеномику, дефляционную модель сжигания и стратегические листинги на CEX и DEX, $XYZ призван поддерживать долгосрочную динамику. Каждый важный этап — от роста предпродажи до запуска CS2 League — укрепляет как цену токена, так и уверенность сообщества.

Заключение

BNB и TON демонстрируют рост сообщества, в то время как XYZVerse, первый мем-коин для всех видов спорта, объединяет спортивных фанатов с мем-ажиотажем и нацелен на превосходство над PEPE и MOG в бычьем рынке 2025 года.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь: https://xyzverse.io/

