В США впервые разрешили стейкинг в криптовалютных ETF Сегодня 14:34 — Криптовалюта





Компания Grayscale Investments объявила о запуске первых в США спотовых биржевых продуктов на криптовалюту с возможностью стейкинга. Инструменты включают в себя фонды Ethereum Trust ETF и Ethereum Mini Trust ETF, которые теперь позволяют инвесторам получать прибыль от стейкинга «эфира».

В управлении американских спотовых ETF, среди которых фонд компании BlackRock, находится 5,6% ($30,5 млрд) предложения Ethereum, согласно Sosovalue на 6 октября. До сих пор эти монеты не использовались для стейкинга и не приносили дополнительный доход для инвесторов в биржевые продукты на основе криптовалюты

Это считалось одним из сдерживающих факторов для притока капитала в подобные ETF и не давало им преимущества по сравнению с аналогичными фондами для биткоина.

Grayscale управляет активами на сумму около $35 млрд и называет себя самым крупным в мире эмитентом инвестиционных продуктов на базе криптовалют. Компания работает с 2013 года и считается одним из первых крупных игроков на крипторынке. Запущенные в начале 2024 года спотовые ETF на базе биткоина стали одним из ключевых факторов роста его курса.

На рассмотрении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) находятся десятки заявок на запуск аналогичных фондов и для других криптоактивов с поддержкой стейкинга.

Регулятор долгое время выступал против этой опции и положительное решение для фондов Grayscale создает прецедент.

Также функция стейкинга стала доступна в фонде Grayscale Solana Trust (GSOL) на базе Solana. Это не ETF как таковой и его акции не торгуются на крупных биржах, но после одобрения регуляторов из таких же фондов компании появились ее действующие ETF на биткоин и Ethereum.

В компании сообщили, что стейкинг будет осуществляться пассивно для инвесторов без участия в управлении узлами через институциональных партнеров компании и сеть валидаторов.

