0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ изменяет порядок межбанковских платежей в гривне

Финтех и Карты
2
НБУ изменяет порядок межбанковских платежей в гривне
НБУ изменяет порядок межбанковских платежей в гривне
С 1 апреля 2026 г. Нацбанк обяжет банки сообщать пользователям о статусе межбанковских платежей.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Как сказано в сообщении, регулятор обновил порядок выполнения межбанковских платежных операций в Украине в гривне через Систему электронных платежей (СЭП).

Что изменится

Участники СЭП будут обязаны с 1 апреля 2026 года информировать пользователей (предусмотренным в договоре способом), в частности:
  • участник СЭП, отправляющий средства, должен информировать плательщика о том, что платежная операция выполнена средствами СЭП, и о ее универсальном уникальном идентификаторе (на английском языке Unique End-To-End Transaction Reference, UETR);
  • участник СЭП, получающий средства, — информировать получателя средств о том, что платежная операция выполнена средствами СЭП, и о ее UETR;
  • участник СЭП, отправляющий средства, — информировать плательщика об отклонении платежной операции другим участником СЭП или центром обработки СЭП (с указанием причины) и о ее UETR.

Зачем это

В Нацбанке отмечают, что эти новации повысят прозрачность платежных операций и позволят отслеживать этапы их выполнения.
Напомним, в рамках внедрения технологии Open Banking Национальный банк Украины с 1 октября 2025 г. внедрил ряд требований, которые должны сделать каждый перевод максимально прозрачным и понятным для всех участников процесса. Подробнее о самом масштабном обновлении правил карточных переводов — читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУФинтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems