НБУ изменяет порядок межбанковских платежей в гривне

С 1 апреля 2026 г. Нацбанк обяжет банки сообщать пользователям о статусе межбанковских платежей.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Как сказано в сообщении, регулятор обновил порядок выполнения межбанковских платежных операций в Украине в гривне через Систему электронных платежей (СЭП).

Что изменится

Участники СЭП будут обязаны с 1 апреля 2026 года информировать пользователей (предусмотренным в договоре способом), в частности:

участник СЭП, отправляющий средства, должен информировать плательщика о том, что платежная операция выполнена средствами СЭП, и о ее универсальном уникальном идентификаторе (на английском языке Unique End-To-End Transaction Reference, UETR);

(на английском языке Unique End-To-End Transaction Reference, UETR); участник СЭП, получающий средства, — информировать получателя средств о том, что платежная операция выполнена средствами СЭП, и о ее UETR;

участник СЭП, отправляющий средства, — информировать плательщика об отклонении платежной операции другим участником СЭП или центром обработки СЭП (с указанием причины) и о ее UETR.

Зачем это

В Нацбанке отмечают, что эти новации повысят прозрачность платежных операций и позволят отслеживать этапы их выполнения.

Напомним, в рамках внедрения технологии Open Banking Национальный банк Украины с 1 октября 2025 г. внедрил ряд требований, которые должны сделать каждый перевод максимально прозрачным и понятным для всех участников процесса. Подробнее о самом масштабном обновлении правил карточных переводов — читайте в статье по ссылке

