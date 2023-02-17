ЕС запускает регулятивную песочницу для проектов блокчейн — Finance.ua

ЕС запускает регулятивную песочницу для проектов блокчейн Вчера 23:00 — Криптовалюта

ЕС запускает регулятивную песочницу для проектов блокчейн

Европейская комиссия запустила регулятивную песочницу для тестирования вариантов использования технологий блокчейна.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Проект будет работать в течение следующих трех лет. Им будут руководить независимые академические эксперты. Агрегатор может взять под опеку 20 проектов частного и государственного секторов, направленных на инновации и создание инфраструктуры блокчейна.

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В пресс-релизе ЕС подчеркивает, что проводимые ими пилотные программы показали высокий потенциал блокчейна. Это такие преимущества, как защита от подделок, скорость транзакций, снижение стоимости торговых ценных бумаг. Однако ведомство указывает на правовую неопределенность, которая до сих пор остается важной проблемой.

Одна из целей песочницы — способствовать трансграничному диалогу между регуляторами и блокчейн-компаниями. Они хотят понять, как работают инновации, чтобы можно было подвести правовую базу под них.

Проект будет работать не только с блокчейн-компаниями, но и другими вспомогательными сферами. Особенно их интересуют технологии цифровых финансов и искусственного интеллекта.

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