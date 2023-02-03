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EUROe — в Европе запустили первую легальную криптовалюту

Криптовалюта
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EUROe — в Европе запустили первую легальную криптовалюту
EUROe — в Европе запустили первую легальную криптовалюту
Финская компания Membrane Finance выпустила полностью лицензированный стейблкоин, обеспеченный евро.
Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на Cointelegraph.
Компания имеет лицензию Управления финансового надзора Финляндии (Fin-FSA) и утверждает, что «EUROe» является «первой и единственной криптовалютой, регулируемой ЕС».
Базирующаяся в США Circle Inc. ранее также выпустила в июне собственный стейблкоин, обеспеченный евро, но ее EUROC первоначально хранился в Silvergate Bank, регулируемом учреждении США.

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Согласно сообщению финской компании, каждый токен EUROe обеспечен «по крайней мере одним фиатным евро в европейском финансовом учреждении или банке».
Компания считает, что это позволит производить почти мгновенные платежи с примерно нулевой стоимостью, в отличие от высокой комиссии и низкой скорости традиционных финансов.
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Генеральный директор Membrane Finance Юха Витала выразил надежду, что EUROe побуждает больше европейцев использовать приложения децентрализованного финансирования (DeFi):
«Стейблкоины являются неотъемлемой частью перехода к денежной инфраструктуре на основе блокчейна, и европейцы заслуживают того, чтобы иметь евро-стейблкоин, регулируемый финансовым органом ЕС. Мы надеемся, что EUROe привлечет к DeFi больше обычных людей, которые раньше не могли это сделать или беспокоились о волатильности криптовалют», — отметил он.

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По материалам:
Мінфін.com.ua
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