В monobank появились общие карты Сегодня 11:00 — Финтех и Карты

В monobank заработала новая функция «общие карты».

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Как это работает

Раньше, если в семье был общий бюджет, пользователям приходилось постоянно перечислять деньги друг другу или даже передавать пластиковую карту. Теперь этот процесс упростился.

После обновления приложения под картой mono можно нажать «Открыть доступ», выбрать близкого человека, установить месячный лимит расходов и этот человек сможет пользоваться деньгами с вашего счета.

Чтобы все соответствовало законодательству, для получателя доступа создается уникальная карта с собственным номером, но с балансом с владельцем счета.

Тот, кто открыл доступ, видит все расходы, а пользователь общей карты — только свои. Закрыть доступ можно в любое время.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что monobank начал устанавливать собственные платежные терминалы. Их уже около 1200 по Украине. Пополнение карт в этих терминалах без комиссии, как и в терминалах партнеров банка.

Также в приложении monobank появилась новая функция, позволяющая пользователям пожаловаться на сборы донатов, которые вызывают подозрение в мошенничестве. При переходе по ссылке на «Банку» теперь доступно новое меню. В правом верхнем углу появилась опция «Пожаловаться на этот сбор». Если от пользователей поступит достаточное количество жалоб, команда банка будет внимательнее проверять такие сборы.

Кроме того, monobank предложил компаниям возвращать 1% от суммы всех выплат сотрудникам, включая зарплаты, больничные и стипендии.

