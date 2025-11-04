0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки в Польше будут информировать налоговую о платежах свыше 25 тысяч евро: детали

Финтех и Карты
36
Банки в Польше будут информировать налоговую о платежах свыше 25 тысяч евро: детали
Банки в Польше будут информировать налоговую о платежах свыше 25 тысяч евро: детали
С 1 января 2026 года у налоговой службы будет больше полномочий по контролю безналичных операций. Она будет получать отчеты обо всех платежах, совершенных с помощью корпоративных карт, а также об операциях физических лиц, если будет превышен годовой лимит расходов.
Об этом сообщает in Poland.
«Доступ к подробным данным о зарегистрированных транзакциях позволит налоговым органам проверить задекларированные источники дохода. В случае разногласий (когда заявленный доход не будет покрывать расходы по карте) или непонятным происхождением средств, налоговая служба может начать расследование. В таком случае налогоплательщик должен будет доказать законность источников происхождения средств для данной транзакции», — говорится в сообщении.

Ужесточение контроля за платежами предпринимателей

С начала 2026 года банки будут передавать в налоговую данные обо всех операциях, совершенных предпринимателями с использованием платежных карт, независимо от того, дебетовые они или кредитные.
Будет передаваться информация как о платежах в магазинах, так и об онлайн-операциях.

Новые правила для физических лиц

Банки будут предоставлять налоговой информацию о транзакциях физических лиц только в случае, если годовые расходы по карте превышают 25 тысяч евро, что составляет примерно 106 тысяч злотых. Если расходы остаются ниже этого порога, операции не будут попадать в отчетность.
При превышении лимита банк будет передавать данные только о той части расходов, которая превышает установленный порог.
В отчетах будут содержаться данные об имени владельца карты, ее номере и номерах связанных счетов.
По мнению аналитиков, возможно, будут также сообщать суммы депозитов и дебетовых списаний, а также подробную информацию об отдельных платежах.
Такие отчеты будут приходить в налоговую ежемесячно.
Напомним, ранее Finance.ua уже писал, что налоговая служба Польши все чаще получает доступ к счетам клиентов банков. Количество запросов на снятие банковской тайны и проверку транзакций резко возросло после изменений в Налоговый кодекс, вступивших в силу в июле 2022 года.
Пристальное внимание банков привлекают не только крупные транзакции. Риск подозрения растет, если:
  • назначение платежей выглядит необычно;
  • часто поступают небольшие, но регулярные суммы, которые в совокупности превышают большие пороги;
  • поступления носят повторяющийся характер из разных источников на одинаковую сумму.
Если вы оказались в ситуации, когда ваш банковский счет заблокирован, важно немедленно обратиться в свой банк. В большинстве случаев, блокировка является временной мерой, и после предоставления необходимых документов или объяснений счет будет разблокирован. Однако если блокировка связана с судебными решениями или серьезными нарушениями, процесс может занять больше времени.
👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Финтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems