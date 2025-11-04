Банки в Польше будут информировать налоговую о платежах свыше 25 тысяч евро: детали Сегодня 19:04 — Финтех и Карты

Банки в Польше будут информировать налоговую о платежах свыше 25 тысяч евро: детали

С 1 января 2026 года у налоговой службы будет больше полномочий по контролю безналичных операций. Она будет получать отчеты обо всех платежах, совершенных с помощью корпоративных карт, а также об операциях физических лиц, если будет превышен годовой лимит расходов.

Об этом сообщает in Poland.

«Доступ к подробным данным о зарегистрированных транзакциях позволит налоговым органам проверить задекларированные источники дохода. В случае разногласий (когда заявленный доход не будет покрывать расходы по карте) или непонятным происхождением средств, налоговая служба может начать расследование. В таком случае налогоплательщик должен будет доказать законность источников происхождения средств для данной транзакции», — говорится в сообщении.

Ужесточение контроля за платежами предпринимателей

С начала 2026 года банки будут передавать в налоговую данные обо всех операциях, совершенных предпринимателями с использованием платежных карт , независимо от того, дебетовые они или кредитные.

Будет передаваться информация как о платежах в магазинах, так и об онлайн-операциях.

Новые правила для физических лиц

Банки будут предоставлять налоговой информацию о транзакциях физических лиц только в случае, если годовые расходы по карте превышают 25 тысяч евро, что составляет примерно 106 тысяч злотых. Если расходы остаются ниже этого порога, операции не будут попадать в отчетность.

При превышении лимита банк будет передавать данные только о той части расходов, которая превышает установленный порог.

В отчетах будут содержаться данные об имени владельца карты, ее номере и номерах связанных счетов.

По мнению аналитиков, возможно, будут также сообщать суммы депозитов и дебетовых списаний, а также подробную информацию об отдельных платежах.

Такие отчеты будут приходить в налоговую ежемесячно.

Напомним, ранее Finance.ua уже писал , что налоговая служба Польши все чаще получает доступ к счетам клиентов банков. Количество запросов на снятие банковской тайны и проверку транзакций резко возросло после изменений в Налоговый кодекс, вступивших в силу в июле 2022 года.

Пристальное внимание банков привлекают не только крупные транзакции. Риск подозрения растет, если:

назначение платежей выглядит необычно;

часто поступают небольшие, но регулярные суммы, которые в совокупности превышают большие пороги;

поступления носят повторяющийся характер из разных источников на одинаковую сумму.

Если вы оказались в ситуации, когда ваш банковский счет заблокирован, важно немедленно обратиться в свой банк. В большинстве случаев, блокировка является временной мерой, и после предоставления необходимых документов или объяснений счет будет разблокирован. Однако если блокировка связана с судебными решениями или серьезными нарушениями, процесс может занять больше времени.

