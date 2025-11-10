В monobank появилась возможность создавать QR-коды с суммой перевода
monobank обновил функцию перевода по QR-коду или ссылке, добавив возможность сразу указывать сумму, которую должны получить.
Об этом рассказал соучредитель monobank Михаил Рогальский.
Как это работает
Теперь пользователь может создать ссылку или QR-код с конкретной суммой, которую нужно перевести. Получателю нужно перейти по этой ссылке или отсканировать QR-код и подтвердить оплату кнопкой «Перевести».
Чтобы создать ссылку, в приложении нужно нажать «плюс» возле карты и выбрать опцию «По ссылке».
Ссылку или QR-код можно отправлять любому, даже если человек пользуется картой другого банка.
Пользователь не раскрывает номер своей карты, а отправитель денег просто сканирует код или нажимает на ссылку.
Также пользователи могут теперь менять фон QR-кода. Для этого достаточно нажать на изображение в приложении, и фон автоматически изменит цвет.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в monobank заработала новая функция «общие карты». Раньше, если в семье был общий бюджет, пользователям приходилось постоянно перечислять деньги друг другу или даже передавать пластиковую карту. Этот процесс упростился.
