Европа лидирует в мировых рейтингах акций, что бывает редко

Европейские акции вошли в мировые лидеры: половина из 20 лучших фондовых рынков года — европейские. Регион показывает редкое доминирование и восстановление инвесторского доверия на фоне мощных экономических характеристик.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Венгрия, Словения и Чехия показали более 60% роста в долларовом эквиваленте, войдя в десятку лучших рынков мира. Испания, Польша и Австрия немного отстают, в то время как Германия выросла на 20% в евро и на 34% в долларах.
Широкий индекс Stoxx 600 сейчас приближается к самому большому за многие годы превышению американского S&P 500. Инвесторы увеличивают вложения в Европу на фоне более низкой инфляции, ожидаемого роста корпоративных доходов и активной фискальной поддержки, в частности в Германии.
«В начале года люди очень неохотно относились к росту в Европе, и их заставили это сделать из-за успешного результата», — отметил Ник Лаукс руководитель отдела международной торговли акциями в Bank of America, добавив, что у региона есть потенциал для дальнейшего роста.
Укрепление евро на 12% по отношению к доллару также усилило позиции европейских рынков. В Германии ожидается одобрение расходов на оборону на сумму 2,9 млрд евро, что стимулирует экономику.
Наибольший рост показали акции европейских банков: плюс 67%. Инвесторы рассчитывают на высокие прибыли и активизацию сделок слияний и поглощений.
Сильный рост также зафиксирован в секторе оборонной промышленности на фоне увеличения военных расходов и в сфере возобновляемой энергетики, где растет спрос из-за развития инфраструктуры для искусственного интеллекта.
Улучшение заметно и в сегменте товаров роскоши: компании типа LVMH сообщают о возобновлении спроса. Европейские горнодобывающие компании пользуются высоким спросом из-за роста стоимости металлов, а сектор здравоохранения снова привлекает инвесторов.
Аналитики прогнозируют 11% рост доходов компаний Stoxx 600 в следующем году. В то же время некоторые финансовые эксперты предостерегают, что ожидания могут быть завышены из-за политической неопределенности во Франции и конкуренции со стороны Китая.
Несмотря на риски, европейские акции остаются относительно дешевыми: Stoxx 600 торгуется с 35% дисконтом к S&P 500. Европейские фонды в этом году уже привлекли около 52 млрд долларов, и аналитики прогнозируют, что интерес к рынку будет расти, если регион удержит темп и в дальнейшем.
