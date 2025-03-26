Xiaomi продает акции на сумму $5,3 миллиарда — Finance.ua

Xiaomi продает акции на сумму $5,3 миллиарда
Китайская Xiaomi Corp. начала продажу 750 млн акций, чтобы привлечь до $5,3 млрд. Это необходимо для расширения производства электромобилей.
Об этом пишет Bloomberg.
Компания установила цену от 52,80 до 54,60 гонконгского доллара за акцию. Это дешевле на 4,2−7,4% от последней цены на бирже в Гонконге.
Акции Xiaomi с августа выросли более чем в три раза. Успех смартфонов компания стремится повторить и в сфере электромобилей, потому активно вкладывает в новые заводы и технологии. Xiaomi планирует использовать полученные средства для расширения бизнеса, исследования и разработки электромобилей.
Напомним, Xiaomi в четвертом квартале 2024 года увеличила доход на 48,8% - до 109 млрд юаней (15,09 млрд долл.), превзойдя ожидания аналитиков. Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 69,4% - до 8,32 млрд юаней. В то же время убытки, связанные с новыми инициативами, выросли до 6,2 млрд юаней.
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