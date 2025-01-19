Xiaomi стала лидером по темпам роста, обогнав Apple и Samsung — Finance.ua

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Xiaomi стала лидером по темпам роста, обогнав Apple и Samsung

Фондовый рынок
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Xiaomi стала лидером по темпам роста, обогнав Apple и Samsung
Xiaomi стала лидером по темпам роста, обогнав Apple и Samsung
Доля Apple на мировом рынке смартфонов снизилась до 18% в 2024 году по сравнению с 19% в 2023 году, в то время как китайские бренды, в том числе Xiaomi, увеличили свое присутствие.
Об этом свидетельствуют новые данные от Counterpoint Research.
Продажи iPhone снизились на 2% по сравнению с предыдущим годом, хотя общий рынок смартфонов вырос на 4%. Китайские бренды, такие как Xiaomi, показали значительный рост на 12% за тот же период. Одной из причин, вероятно, стало отсутствие функций Apple Intelligence, особенно на китайском рынке, что могло повлиять на спрос на iPhone 16.
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«Линейка iPhone 16 не вызвала большого энтузиазма, отчасти из-за отсутствия Apple Intelligence на момент запуска», — отметил Тарун Патхак, директор по исследованиям в Counterpoint.
Несмотря на это, Apple сохранила стабильный рост на развивающихся рынках, в частности в Латинской Америке.
Хотя общие продажи снизились, спрос на премиальные модели Apple по-прежнему остается высоким. Старший аналитик Counterpoint Иван Лам отметил, что потребители все чаще выбирают ультрапремиальные модели, а популярность iPhone Pro и Pro Max растет в Китае. Прогнозируется, что к концу 2024 года их доля на китайском рынке превысит 50%.
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Samsung тем временем сохранила лидерство на рынке смартфонов благодаря высокому спросу на линейки S24 и A-серии, оснащенные искусственным интеллектом. Китайские бренды, такие как Huawei, Honor и Motorola также демонстрируют быстрый рост среди крупнейших производителей смартфонов.
Apple с октября 2024 года начала распространять функции Apple Intelligence из-за обновлений программного обеспечения, но, по мнению аналитиков, это не привело к существенному увеличению обновлений устройств. По словам Минг-Чи Куо, «привлекательность Apple Intelligence значительно снизилась» по сравнению с такими облачными сервисами, как ChatGPT.
Последний опрос показал, что многие пользователи iPhone считают функции Apple Intelligence недостаточно полезными для улучшения их опыта, но со временем это может измениться, поскольку ИИ-функции будут развиваться.
По материалам:
iTechua
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