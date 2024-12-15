В 2025 году Xiaomi выпустит свой первый кроссовер: конкурент Tesla Model Y и Ferrari Purosangue (фото) — Finance.ua

В 2025 году Xiaomi выпустит свой первый кроссовер: конкурент Tesla Model Y и Ferrari Purosangue (фото) Сегодня 03:18 — Технологии&Авто

В 2025 году Xiaomi выпустит свой первый кроссовер: конкурент Tesla Model Y и Ferrari Purosangue (фото)

Компания Xiaomi официально показала вторую собственную модель — электрический кроссовер YU7. Новинка является братом-близнецом седана SU7 и по планам компании должна повторить его успех. Профиль кузова делает кроссовер конкурентом Ferrari Purosangue.

Об этом сообщает Carscoops.

Полноценная презентация нового YU7 состоится уже в 2025 году. Интересно, что некоторые фанаты бренда считают странным название внедорожника, ведь это представитель класса SUV, поэтому, по их мнению, было бы очевиднее, если бы модель получила имя SU7 вместо седана.

Внешний вид Xiaomi YU7 почти идентичен первой модели бренда, однако новинка отличается более высокой посадкой и другой линией крыши, которая делает авто подобным Ferrari Purosangue. По габаритам модель тоже почти идентична SU7.

Длина электромобиля — 4999 мм, 1996 мм — ширина и 1600 мм — высота с колесной базой 3000 мм. Фотографий интерьера пока нет, однако, ожидается, что большинство элементов интерьера также будут заимствованы у SU7.

Известно, что кроссовер будет предлагаться с двумя электромоторами и батареей CATL, емкость которой пока неизвестна. Передний двигатель выдает 220 кВт (299 л.с.), в то время как задний генерирует 288 кВт (392 л.с.).

Суммарная мощность Xiaomi YU7 составит 691 лошадиную силу. Это означает, что по этому параметру внедорожник опережает SU7 Max, максимальная мощность которого составляет 673 «лошадки».

Согласно предварительной информации, опубликованной Xiaomi в социальных сетях, YU7 будет официально представлен в июне или июле 2025 года.

Что касается ценообразования, Xiaomi остается немногословным, но китайские СМИ сообщают о стоимости в ¥250 000−300 000 (эквивалентно $34 400−41 300 по текущему курсу обмена), позиционируя кроссовер в качестве прямого конкурента Tesla Model.

Телеканал 24 По материалам:

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