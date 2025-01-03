Xiaomi представила первый смартфон 2025 года — Finance.ua

Xiaomi представила первый смартфон 2025 года Сегодня 04:00 — Фондовый рынок

Xiaomi представила первый смартфон 2025 года

Компания Xiaomi представила первый смартфон 2024 года — среднебюджетный Redmi Turbo 4. Устройство является китайской версией глобальной модели Poco X7 Pro, которая появится в продаже в конце января, пишет FoneArena.

За производительность в нем отвечает новый MediaTek Dimensity 8400-Ultra, который по мощности почти не уступает экс-флагманскому Snapdragon 8 Gen 3. Еще устройство может похвастаться аккумулятором большой емкости, быстрой зарядкой и режимом «мокрого дисплея».

Характеристики Redmi Turbo 4:

Дисплей: 6,67″, 2712×1220, AMOLED, 120 Гц, 3200 нит.

Процессор: 8-ядерный Dimensity 8400 Ultra (3,25 ГГц, Mali-G720).

Память: 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256/512 ГБ постоянной UFS 4.0.

Камера: 50 Мп, 1/1.95″, Sony LYT-600, ƒ/1.5, OIS + 8 Мп (широкий), фронтальная 16 Мп (f/2,4).

Батарея: 6550 мАч с поддержкой быстрой проволочной зарядки 90 Вт (100% за 45 минут).

Новинка набирает в бенчмарке AnTuTu более 1,7 миллиона баллов, что является рекордом для моделей этой ценовой категории. Для сравнения примерно столько же набирает флагманский Samsung Galaxy S24. Значит «середнячок» спокойно потянет самые требовательные тайтлы.

Из дополнительных возможностей можно отметить защиту IP68/IP69, стереодинамики, мощный вибромотор, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC и предварительно установленную HyperOS 2 на базе Android 15. Поддерживается управление дисплеем мокрыми руками.

В Китае цена Redmi Turbo 4 варьируется от 1999 юаней (~11 500 грн) за версию 12/256 ГБ до 2499 юаней (~14 500 грн) за версию на 16/512 ГБ. В Европе смартфон будет продаваться как Poco X7 Pro.

УНІАН По материалам:

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