Xiaomi збільшила дохід у четвертому кварталі, перевершивши прогнози аналітиків — Finance.ua
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Xiaomi збільшила дохід у четвертому кварталі, перевершивши прогнози аналітиків

Фондовий ринок
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Xiaomi збільшила дохід у четвертому кварталі, перевершивши прогнози аналітиків
Xiaomi збільшила дохід у четвертому кварталі, перевершивши прогнози аналітиків
Китайська Xiaomi у четвертому кварталі 2024 року збільшила дохід на 48,8% - до 109 млрд юанів (15,09 млрд дол), перевершивши очікування аналітиків.
Про це пише Reuters.
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Скоригований чистий прибуток компанії зріс на 69,4% - до 8,32 млрд юанів.
Xiaomi також оновила прогноз поставок електромобілів на 2025 рік, підвищивши його до 350 000 одиниць.
У 2024 році компанія поставила понад 135 000 седанів SU7, отримавши 32,1 млрд юанів доходу в цьому сегменті.
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Водночас збитки, пов’язані з новими ініціативами, зросли до 6,2 млрд юанів.
На тлі позитивної динаміки акції Xiaomi зросли на 3,3% напередодні публікації звітності, а за рік компанія додала 284% до своєї ринкової вартості.
За матеріалами:
Економічна Правда
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