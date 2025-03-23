Xiaomi збільшила дохід у четвертому кварталі, перевершивши прогнози аналітиків — Finance.ua

Xiaomi збільшила дохід у четвертому кварталі, перевершивши прогнози аналітиків Сьогодні 23:03 — Фондовий ринок

Xiaomi збільшила дохід у четвертому кварталі, перевершивши прогнози аналітиків

Китайська Xiaomi у четвертому кварталі 2024 року збільшила дохід на 48,8% - до 109 млрд юанів (15,09 млрд дол), перевершивши очікування аналітиків.

Про це пише Reuters.

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Скоригований чистий прибуток компанії зріс на 69,4% - до 8,32 млрд юанів.

Xiaomi також оновила прогноз поставок електромобілів на 2025 рік, підвищивши його до 350 000 одиниць.

У 2024 році компанія поставила понад 135 000 седанів SU7, отримавши 32,1 млрд юанів доходу в цьому сегменті.

Водночас збитки, пов’язані з новими ініціативами, зросли до 6,2 млрд юанів.

На тлі позитивної динаміки акції Xiaomi зросли на 3,3% напередодні публікації звітності, а за рік компанія додала 284% до своєї ринкової вартості.

Економічна Правда За матеріалами:

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