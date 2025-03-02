Xiaomi випустить свій перший ноутбук зі штучним інтелектом — Finance.ua

Xiaomi випустить свій перший ноутбук зі штучним інтелектом Сьогодні 04:01 — Технології&Авто

Xiaomi випустить свій перший ноутбук зі штучним інтелектом

Xiaomi серйозно взялася за розробку ноутбуків зі штучним інтелектом. Під час нещодавньої онлайн-презентації, присвяченої майбутньому флагману Xiaomi 15 Ultra, президент компанії Лу Вейбінг підтвердив, що Xiaomi готується до випуску свого першого ШІ-ноутбука.

Про це пише gizmochina.

Хоча офіційна назва пристрою поки що залишається в секреті, він розкрив одну з ключових особливостей — акумулятор місткістю 99 Вт·год.

Його місткість підібрана так, щоб не перевищувати обмеження, встановлені авіакомпаніями для перевезення електроніки в ручній поклажі.

Ця новина з’явилася лише через кілька днів після того, як Ма Чжіюй, директор з маркетингу продуктів Xiaomi Communications Technology, поділився зображенням нової упаковки ноутбука під брендом Redmi.

Ймовірно, мова йде про Redmi Book Pro 2025, який, за чутками, отримає процесор Intel Core Ultra 5. Хоча точна модель поки що не розкрита.

Очікується, що цей ноутбук буде глибоко інтегрований із Xiaomi HyperOS Smart Connect, що забезпечить безперебійну взаємодію зі смартфонами, планшетами та розумними пристроями компанії.

Також пристрій буде постачатися з віртуальним помічником Xiao AI та Xiaomi PC Manager, що натякає на оптимізований для штучного інтелекту користувацький досвід, орієнтований на продуктивність і автоматизацію.

Крім ШІ-функцій, витік характеристик вказує на високу продуктивність у відеоіграх. Ма Чжіюй поділився результатами тестування Redmi Book Pro 2025 у грі Black Myth: Wukong.

Ноутбук показав середній FPS у 67 кадрів на секунду. При цьому максимальне значення досягало 75 к/с, а мінімальне не опускалося нижче 59 к/с.

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Такі показники свідчать про ефективну систему охолодження та продуктивний графічний процесор, здатний обробляти вимогливі ігрові навантаження.

Стратегія Xiaomi щодо випуску ноутбуків завжди була непослідовною, особливо у порівнянні з більш досвідченими конкурентами.

Проте Ма Чжіюй уточнив, що оновлення лінійки ноутбуків Xiaomi буде, але не в найближчому майбутньому. Це означає, що зараз компанія зосереджена саме на лінійці Redmi.

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