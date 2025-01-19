Xiaomi стала лідером за темпами зростання, обігнавши Apple і Samsung — Finance.ua

Xiaomi стала лідером за темпами зростання, обігнавши Apple і Samsung 19.01.2025, 01:23 — Фондовий ринок

Xiaomi стала лідером за темпами зростання, обігнавши Apple і Samsung

Частка Apple на світовому ринку смартфонів знизилася до 18% у 2024 році, порівняно з 19% у 2023 році, в той час як китайські бренди, зокрема Xiaomi, збільшили свою присутність.

Про це свідчать нові дані від Counterpoint Research.

Продажі iPhone знизилися на 2% у порівнянні з попереднім роком, хоча загальний ринок смартфонів зріс на 4%. Китайські бренди, такі як Xiaomi, показали значне зростання на 12% за той самий період. Однією з причин, ймовірно, стало відсутність функцій Apple Intelligence, особливо на китайському ринку, що могло вплинути на попит на iPhone 16.

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«Лінійка iPhone 16 не викликала великого ентузіазму, частково через відсутність Apple Intelligence на момент запуску», — зазначив Тарун Патхак, директор з досліджень в Counterpoint.

Попри це, Apple зберегла стабільний ріст на ринках, що розвиваються, зокрема в Латинській Америці.

Хоча загальні продажі знизилися, попит на преміальні моделі Apple, як і раніше, залишається високим. Старший аналітик Counterpoint Іван Лам зауважив, що споживачі все частіше обирають ультрапреміальні моделі, а популярність iPhone Pro та Pro Max зростає в Китаї. Прогнозується, що до кінця 2024 року їх частка на китайському ринку перевищить 50%.

Samsung, тим часом, зберегла лідерство на ринку смартфонів завдяки високому попиту на лінійки S24 та A-серії, оснащені штучним інтелектом. Китайські бренди, такі як Huawei, Honor і Motorola, також демонструють швидке зростання серед найбільших виробників смартфонів.

Apple з жовтня 2024 року почала розповсюджувати функції Apple Intelligence через оновлення програмного забезпечення, але, на думку аналітиків, це не призвело до істотного збільшення оновлень пристроїв. За словами Мінґ-Чі Куо, «привабливість Apple Intelligence значно знизилася» порівняно з такими хмарними сервісами, як ChatGPT.

Останнє опитування показало, що багато користувачів iPhone вважають функції Apple Intelligence недостатньо корисними для покращення їхнього досвіду, але з часом це може змінитися, оскільки ШІ-функції розвиватимуться.

iTechua За матеріалами:

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